Molt pocs coneixien aquest invent de Lidl i ara es barallen per aconseguir-lo: bogeria

La seguretat infantil és una prioritat per a tots els pares quan es tracta de viatjar en cotxe. Lidl ha decidit oferir una nova opció pensada per garantir la protecció dels més petits durant el trajecte. Aquesta solució arriba avui a les seves botigues i ja són moltes les persones interessades després d'haver-la vista anunciada en el fulletó.

Un alçador pràctic per a tots els vehicles

El nou alçador de cotxe per a nens de Lidl ha estat dissenyat per adaptar-se a la majoria dels cotxes actuals. Gràcies a la seva compatibilitat amb cinturons de seguretat de tres punts, ofereix una opció universal que s'ajusta amb facilitat. Aquest alçador és adequat per a nens amb una alçada entre 125 i 150 cm, ideal per a aquells que ja no necessiten una cadira d'auto convencional, però continuen requerint un alçador.

A més, la seva instal·lació i extracció són ràpides i senzilles, cosa que facilita el seu ús diari. La comoditat i la funcionalitat es combinen per oferir una solució sense complicacions per als pares. Amb la seva estructura anatòmica i el seu teixit exterior agradable al tacte, l'alçador de Lidl es converteix en una opció ideal i molt pràctica.

Aquest alçador no només destaca pel seu disseny pràctic, sinó que també compleix amb la normativa UN-R 129, que regula la seguretat dels sistemes de retenció infantil en vehicles. Això assegura que el producte ha estat provat i certificat per garantir la màxima seguretat dels nens durant els trajectes. La col·locació adequada del cinturó de seguretat és fonamental per protegir els nens, i aquest alçador assegura que el cinturó s'ajusti correctament per evitar qualsevol risc.

L'alçador de Lidl ha estat dissenyat amb reposabraços i un seient anatòmic que brinden comoditat durant els viatges. El teixit exterior és resistent a la llum i al color, cosa que assegura que l'alçador mantingui el seu aspecte al llarg del temps. A més, el material és rentable a mà, cosa que facilita el seu manteniment i garanteix que sempre estigui en condicions òptimes.

Estil i versatilitat en dos models

Lidl ofereix dos models perquè els pares puguin triar el que millor s'adapti als seus gustos i necessitats. L'alçador està disponible en un elegant color negre o amb un estampat modern, ideal per a aquells que busquen un toc d'estil. Ambdós models mantenen les mateixes característiques de seguretat i comoditat, per la qual cosa l'elecció del color és només una qüestió de preferència personal.

Amb un preu de 14,99 euros, aquest alçador es posiciona com una de les opcions més accessibles del mercat, sense sacrificar qualitat ni seguretat. Lidl demostra una vegada més que és possible oferir productes d'alta qualitat a preus assequibles, permetent que més famílies puguin garantir la seguretat dels seus fills a la carretera. Aquest alçador és una excel·lent opció per a aquells que busquen una solució segura i pràctica per al transport dels més petits.

L'alçador de cotxe per a nens de Lidl és l'elecció perfecta per a aquells pares que busquen un producte fàcil d'usar, econòmic i segur. Amb una instal·lació senzilla, materials de qualitat i un disseny còmode, aquest alçador assegura que els nens viatgin amb total seguretat. Sens dubte, una excel·lent addició a l'oferta de productes de seguretat infantil disponibles a Lidl.

