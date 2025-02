Les galetes més sanes de totes acaben d'arribar a Mercadona i arrasen: només 1 euro

Mercadona ha ampliat la seva gamma de productes de rebosteria amb una deliciosa novetat que promet conquerir els amants de les galetes. Aquesta nova incorporació destaca per la seva equilibrada combinació de sabor i beneficis nutricionals. És una opció ideal per a aquells que busquen cuidar la seva alimentació sense renunciar al plaer d'un bon mos.

Un extra de fibra en forma de galeta

Les noves galetes Digestive de Mercadona es caracteritzen pel seu alt contingut en fibra, assolint un 20% gràcies a cereals com civada i sègol. Aquesta composició contribueix al benestar digestiu, facilitant el trànsit intestinal i proporcionant una sensació de sacietat més prolongada. A més, estan elaborades amb ingredients de qualitat, entre els quals s'inclouen farines integrals i oli de gira-sol alt oleic, cosa que les fa una opció més saludable.

Cada paquet conté 285 grams de producte, presentant aproximadament 22 galetes d'uns 13 grams cadascuna. La seva textura cruixent i el seu sabor equilibrat les fan ideals per acompanyar una tassa de cafè, te o fins i tot un got de llet. A més, el seu pràctic envàs garanteix la frescor de les galetes, permetent que es conservin en òptimes condicions durant més temps.

És important destacar que, encara que es denominen "Digestive", aquestes galetes no posseeixen propietats digestives especials. El terme fa referència a un tipus de galeta originària del Regne Unit, coneguda pel seu contingut en fibra i la seva textura particular. No obstant això, la inclusió d'ingredients com la civada i el sègol en la recepta de Mercadona sí aporta beneficis associats al consum de fibra, contribuint a una dieta equilibrada.

Una opció accessible i deliciosa per a tothom

Mercadona ha posat a disposició dels seus clients aquestes galetes Digestive a un preu molt competitiu: cada paquet de 285 grams està disponible per tan sols 1,20 euros. Aquesta relació qualitat-preu les converteix en una alternativa atractiva per a aquells que busquen productes saborosos i nutritius sense que això suposi una gran despesa econòmica. A més, la seva àmplia distribució a les botigues de la cadena assegura que estiguin a l'abast de tots els consumidors.

La incorporació d'aquestes galetes al catàleg de Mercadona respon a la creixent demanda de productes que combinin plaer i salut. Cada vegada més persones busquen opcions alimentàries que els permetin gaudir dels seus àpats sense descuidar el seu benestar. Les galetes Digestive de Mercadona compleixen amb escreix aquesta premissa, oferint una experiència gustativa plaent juntament amb els beneficis d'una dieta rica en fibra.

Per a aquells interessats a conèixer més detalls sobre la composició d'aquestes galetes, és rellevant esmentar que estan elaborades amb una barreja de farines de blat, arròs, sègol, ordi i civada. A més, contenen fibres vegetals de civada i xicoira, sucre, oli de gira-sol alt oleic i segó de blat, entre altres ingredients. Aquesta acurada selecció garanteix un producte d'alta qualitat, alineat amb els estàndards que Mercadona manté en tota la seva línia de rebosteria.

Les noves galetes Digestive de Mercadona es presenten com una opció deliciosa i saludable per incorporar a la dieta diària. El seu alt contingut en fibra, combinat amb un sabor exquisit i un preu assequible, les posiciona com una elecció encertada per a aquells que busquen equilibrar plaer i benestar en la seva alimentació. No dubtis a acostar-te a la teva botiga Mercadona més propera i provar aquesta novetat que, sens dubte, conquerirà el teu paladar.

