No només els ous: clients de Walmart diuen prou després del que ha passat amb aquest producte

Walmart ha estat acusat de vendre llet a preus superiors als permesos per la llei a la província de Manitoba, Canadà. La situació ha generat indignació entre els consumidors.

Segons va informar The Sun, diversos clients van notar que els preus d'alguns cartons de llet eren molt més alts del permès. Això ha provocat una crida d'atenció a la cadena de supermercats.

Walmart i els seus preus fora de la norma

D'acord amb el report de The Sun, en algunes sucursals de Walmart a Manitoba, un litre de llet Beatrice es venia a $2.88. No obstant això, la regulació estableix que el preu màxim ha de ser $2.03 per a la llet al 2% de greix i $1.97 per a la llet a l'1% de greix.

Aquest increment en el preu podria tenir conseqüències per a l'empresa. Les lleis locals imposen multes d'entre $500 i $5,000 a les companyies que infringeixen els límits de preus en productes essencials.

Crítiques i reclamacions dels clients

L'augment de preus ha provocat molèstia entre els consumidors. Kate Kehler és la directora del Social Planning Council de Winnipeg. Aquesta va criticar la falta de control de Walmart sobre els seus propis preus i va exigir que l'empresa compensi els afectats.

"Haurien de conèixer les regles. Si no ho fan, han d'esbrinar com va succeir això", va declarar en entrevista amb The Sun. "Si van cometre un error, han de corregir-lo i compensar les persones afectades", va afegir.

Davant la pressió pública, Walmart va prometre investigar el que va succeir. Després de la denúncia, la companyia va ajustar els preus a les seves botigues de Manitoba. Tot i així, els clients continuen exigint explicacions sobre com va ocórrer l'error.

Historial de sobrecàrrecs a Walmart

No és la primera vegada que la cadena enfronta aquest tipus d'acusacions. Al març de 2024, The Sun va informar que Walmart estava investigant múltiples denúncies relacionades amb cobraments excessius en productes com aliments i roba.

Segons l'empresa, aquests cobraments indeguts van ser causats per un error en el seu sistema de facturació. Aquesta situació va portar que alguns productes fossin cobrats a preus més alts del publicat.

El problema va assolir tal magnitud que, el 2024, Walmart va haver d'arribar a un acord legal de $45 milions. Van haver de compensar clients que havien pagat preus inflats en productes com marisc, aus de corral i cítrics en bossa.

Els afectats van poder sol·licitar pagaments de fins a $500, sempre que presentessin la seva reclamació abans del 5 de juny de l'any passat.

Com reclamar si et cobren de més?

Si un client nota que ha estat cobrat per un import superior al anunciat, hi ha diverses formes de reclamar els seus diners:

Revisar el rebut: Si el preu a la caixa no coincideix amb el de l'etiqueta, informar a un empleat o gerent.

Exigir el preu més baix: Els clients tenen dret a pagar el preu més baix publicat, anunciat o cotitzat per la botiga.

Fer la reclamació immediatament: Si el caixer no pot solucionar el problema, parlar amb un supervisor.

Disputar el càrrec amb el banc: Si es detecten cobraments irregulars en l'estat de compte, és possible presentar una reclamació davant l'entitat financera.

Segons el Departament d'Assumptes del Consumidor i Negocis del Comtat de Los Angeles, les botigues estan obligades a respectar els preus publicats, fins i tot si la promoció ja ha expirat.

Aquest nou cas ha posat a Walmart novament al centre de la polèmica. Els clients exigeixen més transparència i controls més estrictes per evitar que aquestes irregularitats continuïn succeint.