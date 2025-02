Las galletas más sanas de todas acaban de llegar a Mercadona y arrasan: solo 1 euro

Mercadona ha ampliado su gama de productos de repostería con una deliciosa novedad que promete conquistar a los amantes de las galletas. Esta nueva incorporación destaca por su equilibrada combinación de sabor y beneficios nutricionales. Es una opción ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al placer de un buen bocado.

Un extra de fibra en forma de galleta

Las nuevas galletas Digestive de Mercadona se caracterizan por su alto contenido en fibra, alcanzando un 20% gracias a cereales como avena y centeno. Esta composición contribuye al bienestar digestivo, facilitando el tránsito intestinal y proporcionando una sensación de saciedad más prolongada. Además, están elaboradas con ingredientes de calidad, entre los que se incluyen harinas integrales y aceite de girasol alto oleico, lo que las hace una opción más saludable.

Cada paquete contiene 285 gramos de producto, presentando aproximadamente 22 galletas de unos 13 gramos cada una. Su textura crujiente y su sabor equilibrado las hacen ideales para acompañar una taza de café, té o incluso un vaso de leche. Además, su práctico envase garantiza la frescura de las galletas, permitiendo que se conserven en óptimas condiciones durante más tiempo.

Es importante destacar que, aunque se denominan "Digestive", estas galletas no poseen propiedades digestivas especiales. El término hace referencia a un tipo de galleta originaria del Reino Unido, conocida por su contenido en fibra y su textura particular. No obstante, la inclusión de ingredientes como la avena y el centeno en la receta de Mercadona sí aporta beneficios asociados al consumo de fibra, contribuyendo a una dieta equilibrada.

Una opción accesible y deliciosa para todos

Mercadona ha puesto a disposición de sus clientes estas galletas Digestive a un precio muy competitivo: cada paquete de 285 gramos está disponible por tan solo 1,20 euros. Esta relación calidad-precio las convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan productos sabrosos y nutritivos sin que ello suponga un gran desembolso económico. Además, su amplia distribución en las tiendas de la cadena asegura que estén al alcance de todos los consumidores.

La incorporación de estas galletas al catálogo de Mercadona responde a la creciente demanda de productos que combinen placer y salud. Cada vez más personas buscan opciones alimentarias que les permitan disfrutar de sus comidas sin descuidar su bienestar. Las galletas Digestive de Mercadona cumplen con creces esta premisa, ofreciendo una experiencia gustativa placentera junto con los beneficios de una dieta rica en fibra.

Para aquellos interesados en conocer más detalles sobre la composición de estas galletas, es relevante mencionar que están elaboradas con una mezcla de harinas de trigo, arroz, centeno, cebada y avena. Además, contienen fibras vegetales de avena y achicoria, azúcar, aceite de girasol alto oleico y salvado de trigo, entre otros ingredientes. Esta cuidada selección garantiza un producto de alta calidad, alineado con los estándares que Mercadona mantiene en toda su línea de repostería.

Las nuevas galletas Digestive de Mercadona se presentan como una opción deliciosa y saludable para incorporar en la dieta diaria. Su alto contenido en fibra, combinado con un sabor exquisito y un precio asequible, las posiciona como una elección acertada para quienes buscan equilibrar placer y bienestar en su alimentación. No dudes en acercarte a tu tienda Mercadona más cercana y probar esta novedad que, sin duda, conquistará tu paladar.

Precios y ofertas actualizados el día 24/02/2025. Pueden sufrir modificaciones o cancelaciones, y E-Notícies no se hace responsable de los posibles cambios