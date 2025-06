Juan Roig i Mercadona confirmen els rumors: Ha arribat el producte que tothom demanava

Mercadona, fidel al seu estil, continua apostant per la qualitat de productes nacionals que marquen la diferència. Sota la direcció de Juan Roig, la cadena de supermercats segueix portant el millor de temporada a les seves prestatgeries. Aquest any, han tornat a prioritzar un clàssic que mai passa de moda.

Amb l’arribada de la temporada, Mercadona s’assegura que els seus clients tinguin accés al millor de la terra. Juan Roig ho té clar: oferir el millor en cada temporada. I aquest producte, sempre present, no és l’excepció.

Mercadona porta la patata espanyola en el seu millor moment

Cada any, Mercadona inicia la seva campanya d’estiu amb l’arribada de la patata nacional, un dels productes més esperats pels clients. Des del maig, la patata nova comença a arribar a les botigues, procedent principalment del sud i centre peninsular. Durant aquesta campanya, la patata es destaca per la seva frescor i sabor, qualitats que la converteixen en l’elecció preferida per a moltes receptes d’estiu.

El sistema de doble collita és clau perquè la patata de Mercadona estigui present durant gran part de l’any. En el cas de la campanya d’estiu, el producte prové de les millors zones productores, com Múrcia i Andalusia. La varietat Soprano és una de les més destacades, pel seu excel·lent rendiment i adaptació al clima càlid d’aquestes regions.

L’agost, la campanya s’amplia amb l’arribada de la patata de Castella i Lleó, una de les principals zones productores del país. Aquesta planificació permet que Mercadona mantingui l’oferta de patates fresques i de qualitat durant els mesos de calor. Gràcies a la xarxa de proveïdors nacionals, la cadena assegura que els seus clients puguin gaudir de patates nacionals en tot moment.

Mercadona ha aconseguit posicionar-se com a líder en la distribució de patata nacional, gràcies a la seva col·laboració amb nou proveïdors de diferents regions del país. Aquesta feina conjunta garanteix que la patata arribi a les botigues en les millors condicions possibles, assegurant la satisfacció del client. La cadena de supermercats continua apostant per la qualitat i la proximitat en els seus productes, quelcom que la distingeix d’altres opcions al mercat.

Sostenibilitat i qualitat en cada collita

La campanya de patata d’hivern és una altra de les iniciatives que Mercadona duu a terme per oferir patata nacional durant els mesos més freds. Aquest cultiu, conegut com a campanya de patata verdete, es realitza en zones com Múrcia i Andalusia, on el clima i el sòl permeten la producció d’aquest tubercle. La varietat Soprano és també protagonista en aquesta campanya, destacant per la seva alta qualitat i resistència.

Gràcies a la doble collita, la patata espanyola de Mercadona està disponible tant a l’estiu com a l’hivern, quelcom que no passa amb altres productes al mercat. Aquest sistema assegura que els clients puguin gaudir de patates fresques durant tot l’any, sense importar la temporada. És una aposta estratègica que reforça el compromís de Mercadona amb els productes nacionals i la sostenibilitat.

A més de la patata nacional, Mercadona complementa la seva oferta amb patates importades per cobrir la demanda durant els mesos d’hivern. Aquest enfocament permet mantenir una oferta constant de patata de qualitat sense sacrificar l’abastiment. La cadena continua apostant per l’origen nacional i per mantenir una oferta variada i equilibrada per als seus clients.

La feina amb proveïdors nacionals és fonamental per assegurar la qualitat del producte que arriba a les botigues. Mercadona treballa amb empreses com Hijolusa, Meléndez, Gómez i Udapa, que són responsables de produir la patata que es ven als seus supermercats. Aquesta col·laboració és clau per garantir que la patata espanyola mantingui els seus estàndards de qualitat durant tot l’any.