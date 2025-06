Ni bronzejador, ni pastilles: Torna a Mercadona el truc per a un bru increïble

Mercadona sap com tornar a sorprendre, i aquest retorn no és per menys. Un producte que ja va conquerir molts torna a les prestatgeries, amb la promesa de continuar cuidant la nostra pell com mai. No és una novetat, però continua essent imprescindible.

Si el vas gaudir en el seu moment, segur que aquest retorn de Mercadona et farà somriure. El producte que tant ens va agradar torna amb tot el necessari per mantenir la nostra pell perfecta i a punt per a qualsevol ocasió.

Un producte que es renova per continuar cuidant la nostra pell

Aquest any, Mercadona ha decidit donar un nou aire a un exfoliant que ja té diversos seguidors fidels. Es tracta d’un producte corporal amb una fórmula renovada que ara llueix un disseny més modern i atractiu. Perfecte per a qui cerca una cura intensiva de la pell, la seva composició està pensada per ajudar a la hidratació i la revitalització de la dermis.

L’exfoliant té una base de sals del Mar Mort, conegudes per les seves propietats purificants i per la seva capacitat de millorar la circulació. Aquestes sals, juntament amb olis vegetals i vitamina E, són ideals per mantenir la pell suau, nodrida i lliure d’impureses. A més, la seva acció exfoliant no és agressiva, cosa que el fa adequat fins i tot per a pells sensibles.

Aquest exfoliant és perfecte per a tot tipus de pell, ja que els seus ingredients s’adapten a les necessitats de cada persona. Tot i que és especialment útil per a qui vol millorar la pell abans de l’estiu, el seu ús regular és recomanat durant tot l’any. En eliminar les cèl·lules mortes, també ajuda que altres productes, com cremes o olis, penetrin millor i ofereixin millors resultats.

El format d’aquest exfoliant és un pot de 400 grams, fàcil d’utilitzar i amb la quantitat suficient per a diverses aplicacions. A un preu de 4,55 euros, no només és accessible, sinó que també es presenta com una opció molt competitiva davant d’altres productes similars al mercat. Si estàs buscant un exfoliant eficaç que no comprometi la teva butxaca, aquesta és una opció molt interessant.

Com utilitzar-lo per obtenir els millors resultats

Per aprofitar al màxim les propietats d’aquest exfoliant, l’ideal és aplicar-lo sobre la pell neta i humida. D’aquesta manera, les partícules exfoliants poden fer la seva feina sense danyar l’epidermis, i el producte penetrarà millor a la pell. És important fer moviments circulars per activar la circulació i aconseguir que l’exfoliant es distribueixi bé per tot el cos.

Un dels secrets d’aquest exfoliant és l’atenció especial que cal prestar a àrees com colzes, genolls i peus, que solen acumular més cèl·lules mortes. A més, és recomanable utilitzar-lo a la dutxa, ja que el vapor ajuda a obrir els porus, permetent que l’exfoliant compleixi la seva funció de manera molt més efectiva. Després d’aplicar, només cal esbandir amb aigua tèbia.

L’exfoliant també és un bon aliat a l’hora de preparar la pell per al bronzejat. Si penses prendre el sol o utilitzar autobronzejador, aquest producte ajuda que el bronzejat s’assenti de manera més uniforme. En eliminar les cèl·lules mortes, s’aconsegueix una base més llisa i uniforme, cosa que afavoreix un bronzejat més bonic i durador.

Aquest exfoliant té un gran avantatge respecte a altres productes similars, i és que és apte per a tots els tipus de pell. Tant si tens la pell seca, mixta o greixosa, els seus components suaus garanteixen un tractament que respecta l’equilibri natural de la dermis. A més, és vegà, lliure de parabens i no conté ingredients que puguin resultar irritants.

