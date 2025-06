Avui ha arribat a Lidl el producte perfecte per als teus dies de platja: s'esgotarà

Lidl sempre té la resposta perquè els teus dies de platja siguin molt més còmodes. Amb el seu nou llançament, gaudir del sol i el mar serà més senzill que mai. Un accessori que canviarà els teus plans a l'aire lliure.

Aquest estiu, Lidl porta alguna cosa que ho canviarà tot per als qui busquen comoditat a la platja. Fàcil de portar, pràctic i perfecte per relaxar-te sense preocupacions. Un imprescindible per gaudir del bon temps.

Un accessori pensat per gaudir al màxim sense esforç

Lidl té una solució pràctica per als dies en què el vent no para de molestar: un paravent. Aquest article és un element indispensable per als qui busquen comoditat sense perdre temps. Només has de llençar-lo a l'aire, i el paravent s'obre sense esforç, permetent-te gaudir del dia sense complicacions.

Aquest producte està dissenyat amb un teixit de polièster resistent, capaç de suportar les condicions més exigents. A més, el seu factor de protecció UV 30, segons la norma UV801, el converteix en un aliat perfecte a la platja. Amb aquest paravent, no només et protegeixes del vent, sinó també dels efectes nocius del sol durant les hores més intenses.

L'estructura del paravent està formada per fibra de vidre, un material que li proporciona resistència i lleugeresa. Gràcies a això, el paravent no només es manté ferm, sinó que també és fàcil de transportar. No hauràs de carregar amb un producte pesat, però sí comptaràs amb un que aguanta bé el vent sense bolcar-se.

Per assegurar que el paravent es mantingui al seu lloc, inclou piquetes i tensors que et permeten fixar-lo al terra de manera senzilla. A més, la bossa de transport i el manual de muntatge fan que tot sigui encara més còmode. És un producte que està pensat per a aquells que valoren la facilitat i la rapidesa sense sacrificar la qualitat.

Característiques que el fan ideal per a qualsevol ocasió

Aquest paravent es caracteritza pel seu disseny compacte, ideal per a qui no vol renunciar a la protecció del vent sense perdre espai a la motxilla. Amb unes mesures de 180 cm de llarg, 125 cm d'ample i 83 cm d'alt, és prou gran per cobrir-te i mantenir-ho tot a resguard. La seva mida és perfecta per ser transportada còmodament a qualsevol lloc sense que ocupi massa.

A més de ser funcional, el paravent també destaca per la seva facilitat de manteniment. El teixit de polièster es pot netejar ràpidament amb un drap o esbandir-se sense complicacions. La seva estructura senzilla i duradora assegura que no hauràs de preocupar-te per res més que gaudir del dia.

Si el teu és la simplicitat i la practicitat, aquest paravent és el que necessites. Per un preu d'11,99 euros, Lidl ofereix un accessori que compleix amb tot el necessari per gaudir al màxim. Tant si vas a la platja com a un parc, aquest paravent et donarà la protecció i comoditat que busques.

La relació qualitat-preu és un dels punts més destacables d'aquest producte. Oferir un accessori resistent, fàcil d'utilitzar i econòmic és tot un encert per a qui no vol complicar-se la vida a l'aire lliure. I, sens dubte, amb el seu preu d'11,99 euros, és una opció difícil de superar.

Preus i ofertes actualitzats el dia 04/06/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis