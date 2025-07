Tesco té el producte de l'estiu i els seus clients ho confirmen: millor que Lidl

Tesco té el producte de l'estiu i en el que portem de juliol els seus clients ho han confirmat. Des de fa unes setmanes, Tesco ha sumat a les seves prestatgeries una nova proposta pensada per als dies llargs, les trobades informals i per a qui busca gaudir sense preocupacions. La novetat ja està disponible i busca obrir-se pas entre les opcions més refrescants de l'estiu.

Es tracta de l'Eisberg Selection Grenache Rosé alcohol-free, una referència premium que ja es pot trobar a diverses botigues de la cadena britànica, tant físiques com en línia. Juntament amb aquest rosat, també arriben les versions sense alcohol de Pinot Grigio i Pinot Noir, completant així una gamma pensada per a qui vol brindar, però sense els efectes de l'alcohol.

Una alternativa per a nous hàbits

El creixement del consum de begudes sense alcohol és una tendència clara. Cada vegada més persones busquen productes amb menys impacte físic, sense renunciar al gust. Ja sigui per salut, per estil de vida o per simple preferència, la demanda no deixa de créixer. I les marques responen amb més varietat i qualitat.

Eisberg és una de les pioneres en el sector de vins desalcoholitzats. En aquest cas, el Grenache Rosé destaca pel seu perfil afruitat, amb tocs de maduixa i gerd. És una beguda lleugera, pensada per servir-se ben freda. Ideal per acompanyar plats frescos o gaudir a l'aire lliure.

Exclusiu a Tesco

El llançament s'ha fet en col·laboració directa amb Tesco, que incorpora així una gamma que fins ara no formava part del seu assortiment habitual. Aquesta nova línia ve a reforçar l'aposta del supermercat per productes diferenciats, amb propostes que connecten amb el consumidor actual.

Els vins sense alcohol no només amplien el ventall d'opcions a la botiga. També responen a una realitat: més persones volen gaudir sense preocupar-se per conduir, combinar amb medicaments o simplement evitar l'alcohol en moments puntuals.

Temporada clau

L'arribada d'aquestes referències no podia tenir millor calendari. Juliol i agost concentren un alt consum de begudes fredes, sobretot en formats que encaixen amb plans informals. Picnics, terrasses, trobades familiars o àpats al jardí. En tots aquests escenaris, un rosat sense alcohol pot tenir el mateix protagonisme que un de tradicional.

A més, aquest tipus de producte obre la porta a compartir amb més llibertat. No hi ha limitacions legals ni recomanacions mèdiques. Tampoc afecta la conducció ni genera efectes secundaris.

Una tendència en creixement

Tesco fa temps que reforça el seu catàleg en categories emergents: productes vegans, sense gluten, alternatives vegetals i ara, vins sense alcohol de més nivell. L'arribada de la gamma Eisberg Selection reforça aquest camí. Ofereix gust, presència i qualitat, en un format accessible.

Les ampolles ja estan disponibles a diversos supermercats del Regne Unit i Irlanda. El preu varia lleugerament segons ubicació, però es manté dins d'un rang popular. Oscil·la al voltant de les £8.00.

Sense fer gaire soroll, aquesta novetat ja està en marxa. I per a molts, pot convertir-se en el nou imprescindible de l'estiu. Perquè hi ha maneres diferents de brindar, i Tesco acaba de sumar-ne una més.