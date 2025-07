Lidl troba la tecla i sorprèn molts: aquesta és la bogeria que es ven com xurros

Lidl no deixa de colar-se a les cases de mitja Espanya amb invents que acaben essent imprescindibles. Ara en té un que està arrasant en ple estiu i no és per casualitat. El mires, el proves i entens per què s'ha convertit en el més buscat de Lidl sense ser una novetat.

L'estil compta, però el que ofereix aquest aparell de Lidl va molt més enllà del disseny. L'estan comprant per com rendeix, per com és de fàcil d'utilitzar i per com es porta amb la calor. Lidl no ha inventat res, però ha encertat de ple aquest estiu.

Això és el que més es ven ara a la seva web

Hi ha un producte a la botiga online de Lidl que està arrasant entre els que busquen alleujament per a l'estiu. No és nou, però fa setmanes que lidera les vendes sense baixar del podi. La clau és en el seu disseny elegant, les seves funcions pràctiques i en què no necessita aspes per refrescar bé.

Aquest aparell té tot el que se li pot demanar a un ventilador modern: seguretat, potència i comoditat en l'ús diari. Es nota que no és un model qualsevol, perquè ve amb comandament a distància, pantalla LED i múltiples opcions de personalització. Està disponible en blanc o negre i s'integra amb estil a qualsevol habitació de la casa.

Funciona sense aspes, cosa que no només li dona un aspecte més net, sinó que evita accidents i facilita molt la neteja. Té peus antilliscants, carcassa mat i una mida molt manejable per moure'l d'un lloc a un altre. Tan bon punt el proves, entens per què tanta gent l'està comprant sense pensar-s'ho gaire.

Els seus 20 nivells de velocitat permeten ajustar-lo segons el moment del dia i la temperatura de l'ambient. A més, compta amb quatre modes diferents per a cada ocasió: normal, nit, natural i potència. I per a qui no vol preocupar-se d'apagar-lo, també té temporitzador de fins a 8 hores.

Còmode, potent i amb preu competitiu

El ventilador sense aspes de Lidl ofereix una experiència còmoda i molt intuïtiva gràcies al seu panell LED. Tot es veu clar i a l'instant, des de la velocitat fins al mode i el temporitzador. El cable fa 180 centímetres, el just per tenir marge sense dependre d'allargadors.

La seva potència de 35 W és més que suficient per refredar estances mitjanes amb eficàcia. La funció d'oscil·lació es pot ajustar en quatre nivells: 30, 60, 90 o 120 graus. Així aconsegueix una distribució uniforme de l'aire sense generar ràfegues molestes.

Aquest ventilador és silenciós, cosa que s'agraeix sobretot a la nit o durant migdiades d'estiu. El mode nit està pensat per això: refredar sense interrompre el descans. També es nota que ha estat dissenyat per durar i no només per a una temporada.

Tot i que hi ha molts ventiladors a Lidl, aquest model sense aspes s'ha convertit en el més venut per una cosa ben senzilla. I és que funciona bé i costa només 69,99 euros. No és el més barat, però sí un dels que més convenç, d'aquí l'èxit que està tenint ara a la pàgina web de la cadena.

Preus i ofertes actualitzats el dia 21/07/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis