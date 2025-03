És oficial: Mercadona confirma un canvi a totes les seves botigues i alegra molts

Mercadona segueix apostant per la salut i el benestar dels seus clients amb una oferta cada vegada més adaptada als nous hàbits de consum. La companyia treballa constantment per oferir productes que facilitin una alimentació equilibrada i satisfacin les necessitats dietètiques actuals. Amb una proposta saborosa i nutritiva, Mercadona s'ha consolidat com un referent en alimentació saludable.

Millora contínua de la composició dels productes

Una de les accions més destacades en el seu compromís amb l'alimentació saludable és la revisió i millora de la composició dels seus productes. La companyia col·labora estretament amb proveïdors especialitzats per millorar el perfil nutricional dels productes. Un clar exemple d'això és la millora en la recepta de la seva beguda de civada amb xocolata, que ha reduït un 30% els edulcorants sense sacrificar sabor.

Aquest tipus de millores en la composició no només beneficien la salut dels consumidors, sinó que també permeten oferir productes més equilibrats. Mercadona continua avaluant i ajustant les seves fórmules perquè estiguin alineades amb les necessitats actuals dels seus clients, mantenint sempre la qualitat que els caracteritza. Amb aquesta iniciativa, l'empresa demostra que la salut no ha d'estar renyida amb el sabor o la conveniència.

A més de la millora de productes específics, la companyia es compromet a seguir revisant el seu assortiment constantment. D'aquesta manera, garanteix que la seva oferta sigui sempre saludable, saborosa i adaptada als nous coneixements nutricionals, permetent als clients portar una dieta equilibrada sense complicacions.

Etiquetatge més clar i accessible per a tothom

Un altre dels grans avenços en el camí cap a una alimentació més saludable és la millora de l'etiquetatge nutricional dels productes. Mercadona ha actualitzat l'etiquetatge de més de 500 productes el 2024, i té previst actualitzar més de 2.500 envasos el 2025. Les modificacions inclouen una estandardització de les taules nutricionals, augmentant la mida de la lletra per facilitar-ne la lectura, i canviant els colors de fons per fer la informació més clara.

A més de facilitar la lectura, la nova estructura de l'etiquetatge inclou informació nutricional per porció. Això permet als consumidors conèixer de manera precisa quants nutrients estan consumint en cada dosi, facilitant la presa de decisions per a la seva dieta. Aquesta acció respon a la demanda dels consumidors per etiquetes més comprensibles i accessibles, ajudant a portar una alimentació més saludable i controlada.

Amb aquestes millores, Mercadona facilita la tasca d'aquells que desitgen fer eleccions més conscients a l'hora de comprar. L'esforç per millorar la visibilitat i comprensió de l'etiquetatge demostra el compromís de l'empresa amb la salut i el benestar dels seus clients. D'aquesta manera, els brinda eines per millorar els seus hàbits alimentaris.

Productes en formats pràctics i porcions individuals

Mercadona ha incorporat noves opcions en el seu assortiment en formats pràctics i porcions individuals, facilitant el consum d'aliments saludables dins i fora de casa. Aquest tipus de presentacions responen a la necessitat dels consumidors per opcions fàcils d'usar i adaptar a les seves rutines diàries. Un exemple d'això són les nous pelades, que ara estan disponibles en mides ideals per portar com a snack saludable.

Els productes en porcions individuals no només són convenients, sinó que també promouen una major consciència sobre les quantitats que consumim. A més, molts d'aquests aliments venen amb informació sobre diferents mètodes de preparació, com cocció al vapor, planxa o fregidora d'aire. Això no només fomenta el consum d'aliments saludables, sinó que també educa els consumidors sobre formes de cuinar més saludables.

Aquests formats pràctics permeten als clients gaudir d'aliments frescos i saludables sense haver de dedicar massa temps a la preparació. Amb l'oferta de porcions individuals i opcions de cuinat versàtils, Mercadona facilita que els seus clients integrin hàbits saludables. A més d'una manera senzilla en la seva vida diària.

Col·laboració amb experts i promoció d'hàbits saludables

Mercadona no només es limita a millorar els seus productes, sinó que també promou activament hàbits alimentaris saludables a través de la seva plataforma "Tu Cesta Equilibrada". Sota aquest lema, la companyia ofereix receptes saludables i consells pràctics perquè els consumidors aprenguin a fer eleccions nutricionals més equilibrades. A més, col·labora amb associacions de consumidors, nutricionistes, metges i altres organitzacions per assegurar-se que els seus productes i accions estiguin recolzats per la ciència.

Aquestes col·laboracions permeten a Mercadona mantenir-se al dia amb les últimes investigacions i recomanacions en nutrició. A més, a través d'activitats formatives i informatives, l'empresa educa els seus clients sobre la importància de portar una dieta equilibrada i com fer-ho de manera senzilla i accessible. La integració d'aquestes iniciatives en la seva estratègia demostra un compromís a llarg termini amb la salut dels seus consumidors.

El treball de Mercadona en promoure una alimentació saludable no es limita només a l'oferta de productes. També busca educar els seus clients i facilitar-los opcions per millorar el seu benestar. Amb el suport d'experts en salut i nutrició, l'empresa assegura que els seus productes i accions siguin efectius i beneficiosos per a tothom.