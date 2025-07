Ko a Lidl: Acaba d'arribar a Mercadona el producte que canviarà els teus berenars

A Mercadona, sempre ens sorprenen amb novetats que transformen els nostres berenars i sopars. Aquest nou llançament no és l’excepció i promet ser un canvi de joc en els teus àpats quotidians. Amb un toc únic, aquesta crema està cridada a ser un imprescindible al teu rebost.

Les prestatgeries de Mercadona s’omplen d’opcions que enriqueixen els nostres àpats sense complicacions. Aquest producte té tot el que busques: sabor, versatilitat i la garantia de qualitat que sempre ofereix la cadena. Prepara’t per descobrir-lo.

La nova proposta a Mercadona: una cosa poc comuna

En algunes botigues de Mercadona, ha arribat una nova crema d’untar que no passa desapercebuda. Està elaborada per la marca Iberitos, que ja té un nom al mercat de les cremes per untar. Aquest producte es presenta en una llauna de 250 grams, ideal per a qui busca una cosa diferent per acompanyar el seu pa.

Amb un sabor suau i una textura cremosa, aquesta crema pot ser un bàsic per als berenars o els esmorzars de molts. És una alternativa interessant a les cremes més tradicionals que solen estar disponibles a les prestatgeries. A més, la seva versatilitat la converteix en un ingredient perfecte per a una gran varietat de receptes fàcils i ràpides.

El que destaca d’aquest producte és el seu sabor i la qualitat dels ingredients. A Mercadona s’ofereix a un preu molt assequible, cosa que la converteix en una opció ideal per a molts consumidors que no volen renunciar a qualitat i sabor. I no només és econòmica, també està pensada per a tots els públics, perquè no conté gluten.

Aquest tipus de llançaments és cada cop més freqüent a Mercadona, que continua ampliant la seva gamma de productes innovadors. A diferència d’altres marques que de vegades s’enfoquen només en el més bàsic, Iberitos ofereix una proposta una mica més diferent. De fet, la seva crema de pernil dolç ha cridat l’atenció pel seu sabor únic que sorprèn tant grans com petits.

El que has de saber: preu, usos i conservació

La crema d’untar de pernil dolç d’Iberitos està disponible per 2,40 euros a les botigues de Mercadona. Pel que fa a la seva conservació, és important tenir en compte que el producte no requereix refrigeració fins a la seva obertura. Un cop obert, es recomana mantenir-lo a la nevera i consumir-lo en un termini de tres dies per garantir el seu sabor i frescor.

Pel que fa a les seves aplicacions, aquesta crema no només és ideal per untar en pa o torrades. També pot usar-se com a base per a aperitius o farcits d’entrepans, cosa que fa que esdevingui una opció pràctica. Des del berenar fins a un sopar lleuger, aquesta crema és perfecta per afegir un toc de sabor als teus plats de manera ràpida.

La versatilitat és una de les característiques que millor defineix aquest producte. A més de ser un excel·lent complement per a pans i galetes salades, es pot afegir a amanides. Així, s’adapta a una gran quantitat de situacions, des d’un àpat improvisat fins a un esdeveniment amb amics.

Finalment, cal destacar la facilitat amb què es pot incorporar aquesta crema a la dieta diària. Mercadona, en oferir-la a un preu raonable, fa que molts puguin gaudir d’un producte deliciós sense haver de recórrer a opcions més cares. Si busques una manera ràpida d’enriquir els teus àpats, aquesta crema de pernil dolç és una opció que mereix ser considerada.

Preus i ofertes actualitzats el dia 30/06/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis