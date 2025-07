Mercadona s’avança a Lidl amb el producte que triomfa cada estiu: menys de 4 euros

Mercadona té un as a la màniga per a qui no suporta la calor ni els estralls que deixa a la pell. No és cap novetat, però cada estiu torna a colar-se als carros sense fer gaire soroll. El seu efecte és ràpid, refrescant i tan còmode que molts no el canvien per res.

Hi ha coses que només Mercadona sap fer bé: productes senzills, barats i que acaben sent bàsics de l'estiu. Aquest en concret ja és gairebé tradició quan pugen les temperatures. Serveix per calmar, cuidar i deixar bon cos sense complicar-se la vida.

L'aliat perfecte per sobreviure a l'estiu

Quan la calor és intensa, mantenir la pell fresca i cuidada es torna gairebé una necessitat diària. Especialment després d'un dia de platja o una llarga exposició al sol, el cos demana alleujament. És en aquests moments quan un producte senzill i efectiu pot marcar la diferència en qualsevol rutina personal.

Als prestatges de Mercadona hi ha un gel corporal que ha anat guanyant protagonisme, sobretot als mesos de més calor. Refresca de seguida, calma vermellors i aporta una sensació molt agradable. És perfecte després del sol, però també després de la depilació o l'afaitat, moments en què la pell necessita un respir.

La seva fórmula està pensada per hidratar en profunditat i aportar frescor sense resultar enganxosa ni pesada. Conté extracte d'àloe vera, ingredient que destaca per les seves propietats calmants i suavitzants. A més, ve enriquit amb civada i vitamines C i E, que ajuden a nodrir i regenerar la pell.

Un altre punt a favor és el seu format: un pot de 400 mil·lilitres que dona per a moltes aplicacions diàries sense problema. Costa només 4,10 euros, un preu raonable per a un producte que compleix. Es pot aplicar cada dia sense complicacions, només cal fer un massatge fins que s'absorbeix.

Un gel d'àloe vera de Mercadona que no decep

El gel d'àloe vera de Mercadona està pensat per a qui busca alleujament sense renunciar a una fórmula amb bons ingredients. S'absorbeix ràpidament, no taca i deixa una sensació de netedat. Per això s'ha convertit en un dels productes més valorats dins de la seva gamma corporal.

La civada que incorpora és coneguda pel seu efecte calmant, ideal per a pells que pateixen pel sol o per agressions externes. Les vitamines C i E actuen com a antioxidants que ajuden a protegir la pell. Tot això el converteix en una cura completa per a la pell en qualsevol moment del dia.

La textura del gel és fresca, transparent i gens greixosa, cosa que molts valoren en un producte d'ús continu. No cal passar gaire estona aplicant-lo, ja que s'integra ràpidament a la pell. Després de fer-lo servir, la pell queda suau i amb una sensació d'hidratació duradora.

Disponible a qualsevol botiga física i també en línia, és fàcil de reposar quan s'acaba o endur-se'l de viatge. Mercadona ha apostat per una fórmula que funciona, sense complicar-se massa. I a l'estiu, quan més s'agraeix la frescor, aquest gel es converteix en una solució pràctica i econòmica.

Preus i ofertes actualitzats el dia 30/06/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no se'n fa responsable dels possibles canvis