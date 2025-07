Demà arriba a Lidl el calçat més buscat: una ganga molt còmoda i per menys de 9 euros

Lidl torna a colar-se en el dia a dia amb un d'aquells llançaments que no fan soroll, però funcionen. Amb un disseny pràctic i sense complicacions, promet ser un encert per dins i per fora. Lidl ha apostat per la senzillesa ben feta, i això sempre destaca entre tanta moda ràpida.

Aquest divendres, Lidl torna a la càrrega amb una proposta pensada per a qui busca comoditat sense renunciar a l'estil. No té floritures, però sí aquells detalls que ho canvien tot. Lidl demostra que el confort no està renyit amb el bon gust ni amb el preu ajustat.

Un bàsic còmode que mai molesta a l'armari

A partir de divendres, Lidl posa a la venda una opció molt pràctica per calçar els peus en el dia a dia. És un producte pensat per a qui vol anar còmode sense complicar-se massa. No és cap novetat ni experiment: és quelcom que ja ha funcionat.

Està fet amb una part exterior de cotó que s'adapta bé i deixa respirar el peu durant tot el dia. Per dins, porta un folre tèxtil que suma suavitat i evita aquelles molestes rascades. És ideal per caminar força sense acabar amb el peu destrossat.

El disseny és el típic que no falla, ni a l'estiu ni a mitja temporada, gràcies a una forma discreta i sense cordons. Es tracta d'un model slip-on fàcil de calçar que s'ajusta amb bandes elàstiques. Així no cal barallar-se amb nusos cada vegada que s'utilitzen.

La sola, feta de TPR, és lleugera i suavitza cada pas sense sumar pes innecessari. Es nota la diferència quan es passen diverses hores dret o caminant per ciutat. I com a detall extra, el taló té una peça de reforç marró que suma una mica d'estil.

Esportives de Lidl per menys de nou euros

Lidl llança aquestes esportives en color verd i amb talles que van des de la 41 fins a la 46. No estan disponibles en línia, així que caldrà buscar-les a la botiga física per aconseguir-les. És fàcil que s'esgotin ràpidament, com sol passar amb productes útils a bon preu.

Aquestes esportives costen només 8,99 euros, una xifra que ja no es veu tan sovint ni en rebaixes. És un preu baix fins i tot comparat amb marques blanques menys conegudes. Lidl ho torna a fer: posa competència en productes bàsics i útils.

A més de ser còmodes, són perfectes per a qui busca quelcom neutre i combinable. No tenen logos grans ni colors cridaners, cosa que facilita utilitzar-les cada dia sense cridar l'atenció. Un parell que serveix igual per treballar, passejar o fer encàrrecs.

Pel seu estil i materials, no se senten com un calçat d'oferta encara que ho siguin. Compleixen amb el necessari: són lleugeres, transpirables i aguanten bé l'ús urbà. No cal res més si el que es busca és comoditat senzilla sense gastar de més.

