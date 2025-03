McDonald's confirma la notícia més esperada als Estats Units

Els matins poden ser difícils, sobretot per a aquells que han de matinar o recórrer llargues distàncies fins a la feina. No obstant això, un bon esmorzar pot fer la diferència.

McDonald's ha convertit el seu menú matinal en un èxit als Estats Units. Encara que les seves hamburgueses, patates fregides i McNuggets són els seus productes estrella, els esmorzars també han guanyat gran popularitat. Ara, la cadena ha decidit reforçar la seva oferta amb el retorn d'un entrepà molt esperat i noves promocions per als seus clients.

McDonald's porta de nou els bagels d'esmorzar

L'Egg McMuffin, llançat el 1971, va ser el primer esmorzar al menú de McDonald's. Herb Peterson, propietari d'un local a Santa Bàrbara, Califòrnia, va crear aquest entrepà inspirat en els Eggs Benedict, però va substituir la salsa holandesa per una llesca de formatge.

Des de llavors, la cadena ha ampliat la seva oferta matinal amb opcions que han estat un èxit. Entre elles, els bagels d'esmorzar van destacar com una alternativa diferent i saborosa.

Aquests bagels van arribar a alguns restaurants el 1999. Es van convertir en una opció popular per a aquells que buscaven un esmorzar més contundent. No obstant això, el 2020, McDonald's va decidir eliminar-los del menú.

La retirada dels bagels va generar queixes entre els clients. El 2022 i 2024, la companyia els va reintroduir en algunes ciutats dels Estats Units per temps limitat. Ara, la cadena ha confirmat que, per primera vegada, estaran disponibles a tot el país.

Els clients dels Estats Units podran triar entre dues opcions:

Bagel de bacó, ou i formatge

Bagel de carn, ou i formatge

Aquest llançament es dona en el marc del 50 aniversari de l'Egg McMuffin, un moment clau per reforçar l'oferta d'esmorzars de la marca.

Una estratègia basada en el valor i l'accessibilitat

McDonald's ha treballat per mantenir preus accessibles per als seus clients. En els últims anys, la inflació i l'augment en els costos dels aliments als Estats Units han afectat la indústria del menjar ràpid. Per respondre a aquesta situació, la companyia ha enfortit les seves promocions i ofertes.

Les estratègies de valor han estat clau per mantenir la fidelitat del públic. Al llarg de l'any, la cadena ha ofert descomptes en el seu menú matinal i seguirà fent-ho el 2025.

L'objectiu és atreure més clients durant les primeres hores del dia. A més de rellançar els bagels, McDonald's planeja llançar noves ofertes en el seu menú d'esmorzar.

Aquestes promocions permetran als clients gaudir del seu menjar preferit sense gastar massa. Amb aquesta estratègia, la companyia busca augmentar la quantitat de persones que visiten els seus locals al matí.

L'esmorzar, un mercat clau per a McDonald's

El menú matinal de McDonald's s'ha convertit en una part fonamental del seu negoci a Amèrica. Des de la introducció de l'Egg McMuffin el 1971, la cadena ha seguit innovant amb noves opcions d'esmorzar.

L'èxit dels seus productes ha estat clau per al creixement de la marca. El cafè, els entrepans d'ou i les opcions amb bacó han aconseguit captar un públic fidel.

Amb el retorn dels bagels i noves estratègies de valor, McDonald's espera consolidar-se encara més en aquest segment. La combinació de varietat i preus accessibles serà la seva aposta per seguir sent l'opció preferida de milions de clients.