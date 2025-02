Costco confirma una bomba als Estats Units: Es torna a vendre!

Un clàssic dels anys 80 ha tornat a les botigues de Costco per alegria dels seus fanàtics. Slice, la icònica soda que en el seu moment va ser un èxit al mercat, torna amb una versió renovada que ja està disponible.

El refresc nostàlgic torna amb una recepta millorada i un toc saludable

El refresc, originalment llançat el 1984 per PepsiCo, va destacar pel seu contingut de suc real i el seu intent de posicionar-se com una opció més saludable davant d'altres begudes gasoses. Durant dècades, el seu sabor va conquerir milers de consumidors, però a la dècada dels 2000 va desaparèixer dels prestatges. Ara, sota una nova administració, Slice torna amb una fórmula millorada, prometent menys sucre i més beneficis per a la salut.

La nova versió de la beguda ha estat enriquida amb prebiòtics, probiòtics i postbiòtics, convertint-la en una alternativa més saludable sense perdre el seu sabor bombollejant. A més, cada llauna conté només cinc grams de sucre, gràcies a una barreja de stevia orgànica i sucre de canya.

Els nous sabors i on trobar-los

La renovada línia de Slice inclou sabors com Taronja, Llimona-Lima, Cola Clàssica i Aranja Spritz, i la seva distribució ja ha començat en botigues seleccionades. A Costco, per exemple, els consumidors han trobat paquets de vuit llaunes a un preu especial de $12.99, mentre que altres cadenes com Target han llançat edicions exclusives, com Slice Maduixa.

Els seguidors de la marca han celebrat el retorn de la soda a les xarxes socials, assegurant que el sabor continua sent igual d'autèntic. "Realment té el gust de la clàssica soda de raïm que coneixem i estimem!", va escriure un usuari, mentre que un altre va comentar: "Millor que Squirt Soda. Els meus pares estaven emocionats de veure-la de nou a les botigues".

L'entusiasme no només prové dels nostàlgics, fins i tot aquells que mai havien provat la versió original han quedat sorpresos amb el producte. "Mai havia pres Slice fins avui, ni tan sols havia nascut quan la marca era popular als anys 80. Gran soda i, a més, saludable!", va compartir un usuari a Instagram.

El retorn d'una marca amb història

El rellançament de Slice ha estat possible gràcies a Suja Life, l'empresa que va adquirir la marca i va decidir donar-li una segona vida amb un enfocament més saludable. "Estem encantats de portar de nou aquesta estimada soda amb un gir modern i emocionant", va afirmar María Stipp, CEO de la companyia.

Segons va explicar, l'objectiu de Suja Life és transformar les begudes diàries en opcions amb beneficis per a la salut. "La nostra missió a Suja Life és revolucionar la salut als Estats Units a través del que bevem. Encara que sabem que no tothom busca un xarrup de benestar, la soda és un bàsic en gairebé tots els refrigeradors dels Estats Units", va afegir.

A mesura que la demanda per opcions més saludables creix, Slice planeja expandir la seva distribució en més botigues durant els pròxims mesos. Per ara, està disponible en botigues seleccionades de Costco, Albertson's, H-E-B i Target.