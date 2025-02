No només Friday's, l'altra gran cadena de fast food tanca molts locals

Els Estats Units es preparen per a un 2025 de canvis. Dues de les cadenes de restaurants més populars dels Estats Units han confirmat el tancament d'una gran quantitat de locals. Denny's i TGI Fridays, ambdues amb dècades d'història en la indústria, han decidit reduir la seva presència en el mercat.

Les dificultats econòmiques, l'augment de costos i el canvi en els hàbits dels consumidors han portat aquestes empreses a prendre mesures dràstiques. L'impacte d'aquestes decisions serà significatiu en diverses ciutats, on els clients perdran opcions tradicionals de menjar casual.

Denny's tancarà 150 restaurants abans de 2025

Denny's ha anunciat que tancarà 150 dels seus locals als Estats Units. La mesura busca millorar el flux de caixa i optimitzar la cartera de restaurants.

Els tancaments es duran a terme en dues fases. En la primera etapa, 50 restaurants deixaran d'operar a finals de 2024. Després, el 2025, altres 100 locals baixaran les seves persianes definitivament.

Segons Stephen Dunn, vicepresident executiu de la companyia, la decisió té un motiu clar. Molts d'aquests restaurants són antics o estan en ubicacions poc rendibles. Alguns porten operant dècades i ja no generen els guanys necessaris per al seu manteniment.

Denny's ha afrontat dificultats en els últims anys. Les seves vendes han disminuït durant cinc trimestres consecutius. La inflació ha afectat el preu dels aliments i ha modificat el comportament dels clients. En aquest context, l'empresa ha optat per enfocar-se en els locals més rendibles i en millorar l'experiència dels consumidors.

TGI Fridays també redueix la seva presència als Estats Units

La situació de TGI Fridays és encara més complicada. La cadena ha passat per seriosos problemes financers, la qual cosa la va portar a sol·licitar protecció per fallida a finals de 2024.

Des de llavors, TGI Fridays ha tancat aproximadament 130 locals als Estats Units. Al gener de 2025, va anunciar el tancament de les seves últimes quatre ubicacions a Las Vegas, totes ubicades dins de casinos.

L'empresa ha perdut gran part de la seva presència al país. El 2008, comptava amb més de 600 restaurants, però aquesta xifra ha disminuït dràsticament. El canvi en les preferències dels clients ha estat clau en aquesta crisi. Molts consumidors han optat per noves opcions gastronòmiques, deixant enrere les cadenes de menjar casual que abans dominaven el mercat.

Un mercat en transformació

Les dificultats de Denny's i TGI Fridays reflecteixen una tendència més àmplia en la indústria. Moltes cadenes han hagut de tancar locals o adaptar-se a noves estratègies per mantenir-se competitives.

La inflació i l'augment de costos han afectat restaurants de tot tipus. A més, els consumidors busquen cada vegada més experiències gastronòmiques innovadores, allunyant-se dels formats tradicionals dels diners i restaurants temàtics.

Mentre algunes cadenes aposten per reduir la seva mida, altres busquen reinventar-se. La digitalització de les comandes, la incorporació de menús més moderns i la millora en la qualitat dels ingredients són algunes de les estratègies utilitzades per atreure nous clients.

Malgrat els tancaments, tant Denny's com TGI Fridays continuen operant en diverses ciutats. No obstant això, el seu futur dependrà de com bé aconsegueixin adaptar-se a les noves tendències del mercat.