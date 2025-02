McDonald’s confirma finalment el secret del seu ketchup i no només passa a Amèrica

El ketchup de McDonald's és un element clau en el seu menú. El seu sabor és més simple, lleugerament àcid i menys especiat que el d'altres marques. Però per què aquesta diferència? Des dels seus inicis el 1955, McDonald's va utilitzar Heinz com a proveïdor de ketchup. No obstant això, el 2013, va trencar la relació després d'un canvi en l'administració de Heinz.

Segons The Takeout, l'arribada de Bernardo Hees com a CEO de Heinz—exdirector de Burger King—va provocar la fi de l'associació. McDonald's va buscar una alternativa pròpia.

Des de llavors, la cadena produeix el seu propi ketchup a gran escala, assegurant un sabor exclusiu en tots els seus restaurants.

McDonald's i el seu ketchup "Fancy"

McDonald's no només fabrica el seu propi ketchup, sinó que ho fa sota una certificació especial. La seva salsa està classificada com a ketchup "Fancy" pel Departament d'Agricultura dels EUA (USDA).

Aquest reconeixement s'atorga als ketchups que contenen almenys un terç de sòlids de tomàquet. Això garanteix el seu color intens, textura homogènia i sabor més natural.

Als EUA existeixen quatre nivells de qualitat per al ketchup, i el de McDonald's pertany a la categoria més alta (Grau A).

Com es diferencia del ketchup Heinz?

Encara que visualment són similars, el ketchup de McDonald's té una recepta més simple. Segons The Takeout, la diferència està en els ingredients.

McDonald's afegeix aigua, cosa que fa que la seva textura sigui més lleugera. Heinz no utilitza aigua, però afegeix ceba en pols i espècies, donant-li un sabor més complex. El ketchup de McDonald's té un sabor més pur a tomàquet endolcit, mentre que Heinz és més especiat. Són diferències mínimes, però suficients per canviar l'experiència en menjar-lo.

L'identitat de McDonald's i el seu ketchup exclusiu

Més enllà del sabor, la decisió de McDonald's respon a una estratègia clara: diferenciar-se de la competència. Com explica The Takeout, el seu ketchup manté un sabor uniforme i familiar a tot el món.

En alguns països, la recepta varia lleugerament. Per exemple, al Regne Unit, utilitzen glucosa-fructosa en lloc de xarop de blat de moro. Altres cadenes, com Whataburger, han desenvolupat ketchups amb sabors diferenciats, incloent-hi opcions picants. McDonald's, en canvi, manté la seva recepta tradicional.

McDonald's i el seu control sobre els ingredients

El ketchup no és l'únic producte en què McDonald's busca exclusivitat. La cadena manté aliances estratègiques per assegurar un sabor únic en el seu menú.

La seva relació amb Coca-Cola és un exemple clar. McDonald's treballa amb la marca perquè el seu refresc tingui un sabor diferent al d'altres cadenes. No obstant això, amb el ketchup, va preferir controlar completament el producte, assegurant consistència i evitant dependre de tercers.

Un petit canvi amb gran impacte

El ketchup de McDonald's sembla un detall menor, però és part de la seva identitat. La seva recepta exclusiva fa que les seves hamburgueses i patates fregides tinguin un sabor únic. Mentre Heinz continua dominant el mercat en supermercats, McDonald's ha demostrat que, dins dels seus restaurants, el sabor el defineix la marca.

I el seu ketchup n'és prova.