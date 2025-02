Lidl té gratis un servei a Espanya que ningú es creu als Estats Units

Lidl torna a donar la volta al món. Un vídeo gravat en un supermercat Lidl de França ha causat sensació a les xarxes socials. Amb més de set milions de reproduccions, les imatges han deixat molts usuaris dels Estats Units completament astorats.

S'ha publicat per un compte de X (abans Twitter) especialitzada en contingut d'enginyeria i curiositats. En ell es mostra un procés quotidià en molts supermercats d'Europa, però que en altres països és gairebé desconegut.

Lidl ho té a Espanya i França, però als Estats Units no

La protagonista és una màquina que talla pa en llesques de diferents mides. Un client simplement introdueix una barra i, en segons, obté el seu pa perfectament llescat.

Aquest sistema no és cap novetat a Espanya ni en altres països europeus, on els supermercats Lidl compten amb un aparell similar. No obstant això, la reacció a les xarxes ha estat aclaparadora, especialment entre usuaris que mai havien vist una cosa així.

Molts europeus han reaccionat amb sorpresa davant el rebombori que ha causat la publicació. Per a ells, aquest tipus de serveis són part del dia a dia.

"És gratis?" La sorpresa dels nord-americans

El que més ha cridat l'atenció són els comentaris de persones de països on aquest tipus de màquines no és comú. Un usuari nord-americà va preguntar sorprès: "És un servei gratuït en comprar pa fresc?".

Un altre va comentar: "És una característica tan increïble que desitjaria que n'hi hagués una a prop", després de confirmar que l'ús de la màquina no té cost addicional.

En alguns supermercats dels Estats Units, els clients poden comprar pa ja llescat. No obstant això, la possibilitat de triar el gruix de les llesques o tallar un pa acabat de fornejar no és una cosa habitual.

Reaccions en altres països

El vídeo també ha generat debat en altres parts del món. Usuaris de Turquia i Portugal van comentar que en alguns llocs els forners encara pregunten als clients com prefereixen el tall.

A Portugal, algunes cadenes de supermercats ja ofereixen aquest servei, encara que no és una cosa tan estesa com a Lidl.

De veritat és tan revolucionari?

Encara que molts la veuen com una innovació sorprenent, altres la consideren una cosa bàsica. Un usuari va afirmar: "Això és estàndard en tots els supermercats d'Europa".

També hi ha qui creu que tallar el pa amb un ganivet seria més ràpid. Mentrestant, alguns es pregunten com es guarda el pa a la bossa després de passar-lo per la màquina.

Per als que no estan acostumats a aquest tipus de tecnologia, aquesta sembla una cosa futurista. No obstant això, per als europeus és només una comoditat més en la compra diària.

Les xarxes i el seu impacte en la percepció global

No és la primera vegada que un invent comú en un país sorprèn persones d'altres parts del món. A les xarxes socials, els petits detalls de la vida quotidiana poden tornar-se virals i generar debats inesperats.

En aquest cas, el que semblava un simple procés a la secció de fleca de Lidl s'ha convertit en un tema de conversa global. Mentre uns ho veuen com un luxe, per a altres és només part de la rutina.