Mango anuncia una notícia a Barcelona després de la mort del seu fundador, Isak Andic

Barcelona s'ha convertit en un punt clau per a Mango, que continua consolidant-se com un referent mundial. Amb més de 40 anys d'història, la marca continua sorprenent amb la seva ambiciosa estratègia de creixement. Actualment, la companyia viu una etapa de transició, però això no ha impedit que l'empresa fes un gran pas a la ciutat comtal.

Després de la recent defunció del seu fundador, Isak Andic, la marca es manté ferma amb el seu compromís d'expansió. En un context marcat per grans canvis, la firma catalana continua donant senyals clars del seu poder en el mercat. L'obertura d'un nou espai emblemàtic a la ciutat és part del seu pla per reforçar la seva presència.

Un reforç important per a Mango a Barcelona

Mango ha apostat per un establiment de més de 1.500 metres quadrats a l'Avinguda Diagonal, que es converteix en una de les botigues insígnia. Aquest nou model integra les línies de roba per a dones, homes, nens i adolescents, una cosa que només s'havia vist abans a Madrid. La ubicació en un edifici històric al número 514, anteriorment ocupat per la botiga Habitat, li atorga un caràcter únic.

La botiga està dividida en tres plantes, amb una distribució que ha estat pensada per oferir una experiència de compra més completa. Aquest espai se suma a altres botigues que la marca posseeix a Barcelona, com la del carrer Canuda, ubicada a prop de La Rambla. D'aquesta manera, Mango continua consolidant la seva presència a la ciutat amb noves propostes.

L'obertura a la Diagonal també respon a una ambiciosa estratègia global. Mango ha invertit 600 milions d'euros fins al 2026, amb la meta d'obrir 500 noves botigues als principals mercats internacionals. Barcelona es manté com un punt clau, amb la possibilitat de futures obertures que enfortiran encara més la seva xarxa a la ciutat.

El llegat d'Isak Andic i el futur de la marca

La recent obertura arriba en un moment especialment simbòlic per a Mango, després de la pèrdua d'Isak Andic. El fundador, qui el 1984 va obrir la primera botiga al Passeig de Gràcia, ha deixat un llegat que continua guiant la companyia. Avui, Mango és una de les marques de moda més reconegudes, amb presència en més de 120 mercats.

Malgrat la partida d'Andic, Mango segueix endavant amb la seva visió d'expansió. Amb més de 2.800 botigues a tot el món, la companyia continua apostant pel seu creixement. A Barcelona, la marca ha remodelat i ampliat diverses de les seves botigues emblemàtiques, com les situades al centre comercial Westfield Glòries i la zona de Rambla Catalunya.

Mango no només es manté fidel a la seva tradició, sinó que també continua adaptant-se als canvis del mercat global. Amb el seu gran objectiu d'augmentar les vendes fins als 4.000 milions d'euros el 2026, la marca està decidida a continuar sent un líder en la indústria de la moda. L'obertura d'aquesta nova flagship a la Diagonal reforça la seva aposta pel futur.