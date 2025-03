Macy's ho confirma! Tanca més de 60 botigues en 22 estats

Macy's, una de les cadenes de botigues per departaments més grans dels Estats Units, afronta un nou capítol en la seva història. En un intent per mantenir-se a flotació, la companyia ha decidit tancar 66 botigues en diverses ciutats del país.

Un pla estratègic per sobreviure en un mercat competitiu

L'empresa va anunciar prèviament la seva intenció de reduir la seva presència comercial. El 2023, va comunicar que tancaria 150 botigues amb baix rendiment abans de 2026. Ara, ha revelat quines seran les primeres 66 a abaixar la persiana.

Tony Spring, CEO de Macy's, va explicar que aquestes botigues no s'ajusten a la nova estratègia de la companyia. "Tancar qualsevol botiga mai és fàcil", va admetre en un comunicat. No obstant això, va assegurar que aquests tancaments permetran enfortir altres àrees de negoci, enfocant-se en Bloomingdale's i Bluemercury, les seves marques de gamma alta.

El desafiament de Macy's en un mercat dividit

El comerç minorista als Estats Units ha canviat en les últimes dècades. Les botigues de baix cost, com Walmart, han crescut de manera constant. Al mateix temps, les marques de luxe han mantingut una clientela fidel, sense importar la inflació.

Macy's, en canvi, es troba atrapada en un punt intermedi. No competeix en preus baixos, ni tampoc en exclusivitat. Això ha portat a una caiguda en les seves vendes i en el valor de les seves accions.

Spring va detallar l'objectiu del nou pla de reestructuració. "Estem tancant botigues Macy's no productives per permetre'ns enfocar els nostres recursos i prioritzar inversions en les nostres botigues futures, on els clients ja estan responent positivament".

Pressió dels inversors i caiguda en borsa

El tancament de botigues també busca calmar els inversors. En l'últim any, les accions de Macy's han caigut un 15 %, cosa que ha generat preocupació entre els accionistes. Alguns inversors activistes han exigit canvis radicals.

Argumenten que els béns immobles de Macy's valen més que la pròpia companyia i que les pèrdues han fet que les seves accions perdin atractiu. Macy's ha rebutjat aquesta idea. Asseguren que estan en camí a recuperar l'estabilitat i tornar al creixement sostenible.

Tanquen botigues de diferents formats

Els tancaments inclouen locals de diferents segments de la marca. Algunes són botigues tradicionals de Macy's, mentre que altres pertanyen a la seva divisió de mobles o Backstage, el seu intent de competir amb T.J. Maxx i Marshalls.

Les liquidacions de productes començaran en els pròxims dies. En alguns casos, les botigues ja han tancat les portes. Els llocs on tancarà més botigues són Nova York, Florida, Califòrnia i Texas.

El futur de Macy's dependrà de l'efectivitat d'aquest pla. La companyia aposta per atreure clients d'alt poder adquisitiu i enfortir les seves marques premium. No obstant això, la competència continua sent ferotge i el comerç minorista no deixa d'evolucionar.