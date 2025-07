Demà arriba a Lidl l’aparell que més adoren els manetes: deixa KO Leroy Merlin

Lidl torna a la càrrega amb una d'aquestes propostes que no passen desapercebudes entre els amants del bricolatge. No és gran ni complicada, però promet fer-se un lloc a moltes llars. Lidl sap molt bé quines eines triomfen quan combinen utilitat, senzillesa i bon preu.

Aquesta setmana, Lidl es treu de la màniga un bàsic pensat per a qui fa una mica de tot a casa. Amb bon disseny, format compacte i funcions pràctiques, és difícil posar-hi pegues. Lidl no només cuida la butxaca, també posa el focus en la comoditat i el resultat.

Arriba a Lidl una eina útil, barata i molt fàcil d'utilitzar

De vegades no cal tenir un taller a casa per saber com va de bé comptar amb una eina versàtil. Quan es presenta l'ocasió d'arreglar o muntar alguna cosa, tot suma. Per això Lidl ha preparat per a demà una oferta que molts agrairan, sobretot qui prefereix solucions senzilles sense complicacions.

Es tracta d'una eina elèctrica compacta, potent i dissenyada per als arranjaments més comuns del dia a dia. Està pensada per facilitar-te tant el muntatge de mobles com el forat. I el millor és que ve preparada per utilitzar-se des del primer minut sense necessitat de comprar res addicional.

Entre les seves funcions destaquen les dues velocitats, cosa que permet adaptar-la a tasques de diferent intensitat sense esforç. A més, el motor de 300 W garanteix un rendiment més que suficient. Tot això en un format que gairebé no ocupa espai i que es maneja de manera molt intuïtiva fins i tot per a qui no té experiència.

Un altre detall important és el canvi ràpid entre funcions, una cosa que sol ser feixuga en altres models més bàsics. Aquí el portabroques desmuntable fa que passar d'enroscar a foradar sigui molt ràpid. I el sistema de bloqueig automàtic de l'eix fa que canviar la punta o la broca no requereixi eines extra.

L'enroscadora de Lidl costa menys de 20 euros i és molt completa

Aquesta enroscadora de Lidl té a més un preu molt per sota del que solem veure al mercat. Demà estarà disponible a la botiga física per només 19,99 euros. Una xifra que fa que valgui la pena tenir-la encara que només sigui per a petits arranjaments puntuals.

Ve amb tot el necessari per començar a utilitzar-la a l'instant, sense passar per caixa una altra vegada. El set inclou dues puntes d'enroscar de 25 mm i una broca de 6 mm de diàmetre. Aquests accessoris cobreixen la majoria de necessitats bàsiques de bricolatge a casa.

Quant a potència, té un parell de gir de 20 Nm en primera velocitat i fins a 40 Nm en la segona. Això la fa eficaç tant en tasques més suaus com en aquelles que requereixen més força. I la seva velocitat variable permet treballar amb precisió sense fer malbé els materials.

Finalment, la seva empunyadura antilliscant amb acabat Softgrip aporta estabilitat i comoditat durant l'ús. Això és clau per evitar errors i reduir el cansament en tasques prolongades. Si estaves pensant a comprar una eina multiús, Lidl t'ho posa fàcil amb aquesta opció econòmica i funcional.

Preus i ofertes actualitzats el dia 22/07/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no se'n fa responsable dels possibles canvis