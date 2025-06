Lidl es treu de la màniga l'invent més útil per a l'estiu per menys de 10 euros

Lidl torna a destacar amb un d'aquells invents que ningú demana, però tothom acaba utilitzant sense parar. És barat, ocupa poc i soluciona, en segons, el que sol fer mandra resoldre. Hi ha qui ja no entén l'estiu sense aquest petit gran descobriment amagat entre els bàsics de Lidl.

No té cables, no fa soroll i no necessita més explicació que una ullada ràpida al que pot fer. Lidl l'ha col·locat al seu catàleg sense fer gaire soroll, però està guanyant protagonisme. I no és casualitat: en qüestió d'utilitat, aquest producte està molt per sobre del seu preu.

Un bàsic de Lidl que no falla per preparar begudes fredes i granissats a casa

Al catàleg en línia de Lidl hi ha un producte que compleix amb tot el que se li pot demanar a un petit electrodomèstic d'estiu. És compacte, pràctic, fàcil d'utilitzar i costa menys del que val una ronda a qualsevol terrassa. Es tracta d'una picadora de gel manual que converteix glaçons en granissat en qüestió de segons.

El seu ús és tan senzill que no requereix endoll, només girar una maneta i deixar que les ganivetes facin la seva feina. Té quatre ganivetes d'acer inoxidable que resisteixen l'ús continuat sense perdre tall. I com que no té parts elèctriques, no hi ha risc d'errors tècnics ni de sobreescalfaments.

El cos de l'aparell està lliure de BPA, un detall important per a qui es fixa en els materials dels seus estris de cuina. La tapa i la base estan fetes de plàstic resistent, que no es deforma amb l'ús ni transmet olors. A més, com que és de mida reduïda, es pot guardar a qualsevol armari o portar fora de casa.

Amb una capacitat d'un litre, n'hi ha de sobres per preparar diversos gots de granissat o una ronda de còctels per a un grup petit. És útil tant per a begudes infantils com per preparar mojitos. En qüestió de minuts, es converteix en l'aliat ideal per a qualsevol sobretaula d'estiu.

Lidl recupera un dels seus productes estrella a preu de ganga

No és una novetat, ni una edició limitada, ni un llançament de temporada. Aquesta picadora ja ha estat disponible altres vegades i Lidl ha decidit mantenir-la al seu catàleg en línia de manera contínua. La pots trobar a la seva web per 9,99 euros, amb lliurament a domicili i sense necessitat de buscar a botiga.

A l'estiu, tenir gel picat a mà marca la diferència entre una beguda normal i una experiència més elaborada. Amb aquesta picadora no es necessita força ni experiència, només ganes de refrescar el dia. Ideal per a qui busca coses pràctiques, sense complicacions i que no acabin acumulant pols en una prestatgeria.

El seu disseny minimalista i funcional encaixa amb qualsevol cuina, terrassa o segona residència. A més, com que no requereix electricitat, és perfecta per utilitzar-la a l'exterior o durant un pícnic. El manteniment també és senzill: n'hi ha prou amb netejar-la a mà amb aigua tèbia i eixugar-la bé.

És un d'aquells productes que no prometen més del que donen, però compleixen amb nota en el que importa. I encara que no sigui el més cridaner del catàleg, és probablement un dels més útils per a qui gaudeix de l'estiu a la seva manera. Amb Lidl, el bàsic també pot ser intel·ligent.

Preus i ofertes actualitzats el dia 23/06/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis.