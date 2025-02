Ningú el coneixia i ara tothom vol aquest aparell de Lidl: qualitat extrema

Lidl ha llançat una màquina per fer pasta que permet preparar diferents tipus de pasta fresca de manera ràpida i senzilla. Amb aquesta màquina, podràs gaudir de l'autèntica pasta italiana sense sortir de casa.

Tot el necessari per fer pasta a casa

Aquesta màquina compta amb una pantalla LCD que indica el temps restant de preparació, facilitant el control del procés. Inclou vuit discos per preparar diferents tipus de pasta fresca, com espaguetis, fettuccine i lasanya, i un accessori addicional per a raviolis, ampliant les opcions culinàries.

Disposa de dos programes per obtenir porcions de diferent mida: 250 g i 500 g de farina, adaptant-se a les necessitats de cada preparació. A més, permet pastar i extreure la pasta amb només prémer un botó, simplificant el procés i estalviant temps.

Els discos es guarden còmodament en un calaix de la màquina, facilitant el seu emmagatzematge i accés. La neteja és senzilla, ja que totes les peces es poden rentar al rentaplats, excepte el panell frontal, garantint una higiene adequada sense esforç.

La màquina inclou accessoris com dos vasos mesuradors, vuit discos per a diferents tipus de pasta, un accessori per a ravioli, una espàtula, un accessori de neteja i un llibre de receptes. Té tot el necessari per començar a preparar pasta fresca a casa.

Lidl t'ajuda a consumir una pasta més natural

Preparar pasta fresca a casa permet controlar els ingredients, evitant conservants i additius presents en la pasta industrial. Això resulta en una opció més saludable i personalitzada, adaptada a les preferències i necessitats dietètiques de cada persona.

La màquina facilita l'elaboració de pasta fresca, permetent gaudir de plats casolans amb la textura i sabor autèntics de la pasta italiana. A més, ofereix la possibilitat d'experimentar amb diferents tipus de pasta i farcits, com raviolis, ampliant les opcions culinàries a la llar.

Amb una potència de 220 W, la màquina garanteix un rendiment eficient, pastant i estirant la massa amb facilitat. Això assegura una pasta de qualitat en menys temps, ideal per a aquells que busquen comoditat i rapidesa a la cuina.

El preu rebaixat de 42,49 euros fa que aquesta màquina sigui una opció accessible per a aquells que desitgen gaudir de pasta fresca a casa sense realitzar una gran inversió. A més, el seu disseny compacte permet emmagatzemar-la fàcilment a la cuina, sense ocupar massa espai.

