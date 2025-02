Els 10 millors descomptes d'Aldi per menjar millor que mai aquesta Super Bowl

ALDI ha llançat una nova promoció per a la Super Bowl als Estats Units, oferint descomptes de fins al 25% en diversos productes populars per al dia del partit. Aquesta mesura té com a objectiu ajudar els clients a gaudir del gran partit sense preocupar-se pel preu del menjar. Els descomptes estaran disponibles fins al 9 de febrer, just abans de l'esperat esdeveniment esportiu.

Aldi i els seus descomptes per a la Super Bowl

Amb la campanya Get a Quarterback, ALDI ofereix rebaixes en una varietat de snacks i aperitius essencials per al dia del partit. Els productes inclouen opcions com ales, pizzes, nachos i dips. Entre els articles amb descompte es troben:

Season's Choice Potato Puffs, $2.29 (preu regular $2.89)

Appetitos Frozen Mozzarella Sticks o Cream Cheese Stuffed Jalapenos, $2.39 (habitual $3.19)

Kirkwood Buffalo Hot Wings, $5.89 (habitual $7.79)

Clancy's Restaurant Style Tortilla Chips, $1.49 (habitual $1.95)

Clancy's Assorted Kettle Chips Original o Jalapeno, $1.49 (habitual $1.95)

Mama Cozzi's Pepperoni Deli Pizza, 16 in, $5.99 (habitual $7.99)

Casa Mamita Chunky Mild o Medium Salsa, $1.99 (habitual $2.45)

Park Street Deli Spinach o Dill Dip, $2.99 (habitual $4.99)

Bremer Original o Italian Meatballs, $5.49 (habitual $6.49)

Casa Mamita Salsa Con Queso, $1.79 (habitual $2.19)

Aquesta oferta permet als clients estalviar en els productes més buscats per gaudir mentre miren el joc, mantenint la qualitat sense afectar el seu pressupost.

L'aposta per a la Super Bowl

Per promoure aquesta oferta, ALDI s'ha associat amb l'ex mariscal de camp de la NFL Drew Brees i la seva esposa Brittany. Tots dos han col·laborat amb l'empresa per mostrar als fanàtics com gaudir de la Super Bowl amb bon menjar sense trencar el banc. Brees va comentar sobre la importància de gaudir del joc amb bona companyia i, per descomptat, bon menjar. "No importa quin equip es doni suport, tots coincidim que el menjar és el veritable MVP de la Super Bowl", assegurava.

Aldi, més enllà d'aquests dies

ALDI no només se centra en la Super Bowl. També assegura als seus clients que les rebaixes continuaran més enllà del dia del partit-. "Durant tot l'any, els compradors poden aprofitar les nostres moltes accions per estalviar, des de mostrar productes en les caixes en què arriben, fins al nostre sistema de carret d'un quart".

A més, Jason Hart, CEO d'ALDI, va destacar els esforços de l'empresa per oferir preus imbatibles. No només això, també com aquests estalvis ajuden a desafiar les normes del comerç minorista. "Quan es tracta de valor, ALDI és el líder indiscutible. Estem establint el nou estàndard per al comerç minorista, brindant estalvis incomparables als nostres clients", assegura.

Compromís amb la seva gent

ALDI també continua demostrant el seu compromís amb el benestar dels seus empleats. Al setembre de 2024, l'empresa va augmentar el salari mitjà per hora fins a $23 i va expandir la seva força laboral a més de 49,000 persones. Atty McGrath, president d'ALDI, va explicar: "Els nostres empleats són clau per oferir l'experiència de compra ràpida i econòmica que els nostres clients gaudeixen. Ells són els responsables que tot funcioni bé, des de les botigues fins a les entregues".

ALDI també ofereix beneficis com assegurança de salut, temps lliure remunerat. També horaris flexibles per a aquells que treballin més de 30 hores per setmana, així com llicència parental i de cura totalment pagada.