Felicitat a Mercadona: el menjar d'1 euro que torna bojos els nutricionistes

Mercadona ha incorporat a la seva secció de fleca una nova mitja fogassa integral que promet conquerir els amants del pa saludable. Aquesta opció ha cridat l'atenció dels nutricionistes preocupats per la bona alimentació. A més, ve pre-tallada en llesques, facilitant el seu consum diari, quelcom habitual a Mercadona.

Per què ha cridat l'atenció aquest nou pa?

Aquesta mitja fogassa porta un 90% de farina integral, un 10% de farina integral de civada, un 4% de flocs de civada i un 2% de llavors de gira-sol i sèsam. Aquesta combinació no només enriqueix el sabor, sinó que també aporta una textura esponjosa i un toc cruixent. La civada és coneguda per les seves propietats digestives i la seva capacitat per regular els nivells de colesterol, mentre que les llavors de gira-sol i sèsam aporten greixos saludables i minerals essencials.

El pa es presenta en un paquet de 350 grams, convenientment llescat per facilitar el seu consum. Aquesta presentació és ideal per a aquells que busquen comoditat i rapidesa en la seva rutina diària. A més, en estar pre-tallat, s'evita el malbaratament i es manté la frescor del pa per més temps.

Un dels principals avantatges d'aquest pa és el seu alt contingut en fibra, la qual cosa contribueix a una digestió saludable i a una sensació de sacietat prolongada. La fibra és essencial per al bon funcionament del sistema digestiu i ajuda a mantenir nivells estables de sucre en sang. A més, l'absència de sucres afegits i lactosa el converteix en apte per a persones amb intoleràncies o que busquen reduir el seu consum de sucres.

Aquest pa és perfecte per acompanyar els teus esmorzars o berenars, ja sigui en torrades amb alvocat, melmelada o com a base per a entrepans saludables. El seu sabor i textura el fan versàtil i adequat per a diverses combinacions. A més, en ser integral, aporta una major quantitat de nutrients en comparació amb pans refinats.

Una nova opció saludable a Mercadona

Incloure aquest pa en la teva alimentació diària aporta múltiples beneficis. La combinació de civada i llavors en la seva composició proporciona una font rica en proteïnes vegetals, essencials per a la reparació i creixement de teixits. A més, els greixos saludables presents en les llavors contribueixen a la salut cardiovascular i al manteniment de nivells adequats de colesterol.

La presència de flocs de civada en la recepta afegeix un sabor suau i dolç, sense necessitat de sucres afegits. Això el converteix en una opció ideal per a aquells que busquen reduir la seva ingesta de sucres refinats i mantenir una dieta equilibrada. A més, la civada és coneguda per les seves propietats saciants, la qual cosa ajuda a controlar la gana i evitar picar entre àpats.

La versatilitat d'aquest pa permet incorporar-lo en diverses preparacions culinàries. Des de torrades per a l'esmorzar fins a acompanyament en àpats principals, el seu sabor i textura s'adapten a diferents receptes. A més, en ser integral, aporta una major quantitat de nutrients i fibra en comparació amb pans blancs.

Amb un preu d'un euro per paquet de 350 grams, aquest pa ofereix una excel·lent relació qualitat-preu. És una opció accessible per a aquells que busquen millorar la seva alimentació sense realitzar una gran despesa. A més, la seva disponibilitat a totes les botigues Mercadona facilita la seva adquisició i consum regular.

Preus i ofertes actualitzats el dia 09/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis