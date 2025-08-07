Adeu Leroy Merlin: Dissabte arriba a Aldi l’eina que voldran tots els manetes
Aldi torna a sorprendre al seu basar amb una oferta que donarà molt de què parlar entre els amants del bricolatge
Aldi torna a sacsejar el seu basar amb una ganga d’aquelles que desmunten mites i desmunten més coses si cal. Aquesta setmana, la cadena planta cara amb una cosa que Leroy Merlin no veurà amb bons ulls. Perquè Aldi sap molt bé que les eines útils no han de costar una fortuna.
Quan Aldi llança alguna cosa pensada per als manetes de casa, la competència comença a suar fred. Aquesta vegada porta una solució compacta, pràctica i amb un preu que és gairebé un gest al teu pressupost. Aldi ho té clar: menys és més, i més barat també.
L’eina que Aldi porta perquè no falti a la teva caixa de bricolatge
Aldi torna a llançar aquesta setmana una d’aquestes eines que no poden faltar a cap llar. Estic parlant d’un trepant recarregable de 12 V, perfecte per a tasques domèstiques. Té dues velocitats i una funció d’impacte que serveix per perforar fins i tot pedra o parets de formigó.
Es nota que Aldi ha dissenyat aquest trepant pensant en aquells que no volen complicar-se. És lleuger, manejable i ve amb llum LED per treballar còmodament en zones poc il·luminades. Una d’aquestes eines que no ocupen espai i sempre va bé tenir a casa.
El punt diferencial està en el seu sistema de càrrega, que abandona els carregadors voluminosos. Aldi l’equipa amb connexió USB‑C, un detall molt còmode que permet carregar-lo amb qualsevol carregador de mòbil. A més, el cable ve inclòs a la caixa, sense despeses extres ni accessoris addicionals.
El trepant ve acompanyat de 17 accessoris bàsics que cobreixen des de broques fins a puntes per cargolar. No necessites comprar res més per posar-te mans a l’obra a casa. És una solució completa i senzilla que facilita petites reparacions o muntatges sense complicacions.
Un trepant d’Aldi a preu reduït per als qui saben comprar bé
El gran avantatge d’aquest trepant és el seu preu, i Aldi ho té clar situant-lo en els 29,99 euros durant aquesta promoció. És una oportunitat interessant per a qui busqui una eina fiable sense gastar massa. Això sí, estarà disponible només fins dimarts, cosa que converteix l’oferta en quelcom molt puntual.
Al catàleg de basar d’Aldi sempre apareixen productes pensats per fer la vida més fàcil a l’aficionat al bricolatge. Aquest trepant no n’és una excepció, i compleix amb solvència per a un ús domèstic regular. No és un equip professional, però et resol perfectament les tasques bàsiques a casa.
Les dues velocitats i la funció d’impacte permeten treballar en diferents materials sense esforç. És ideal per fer perforacions en fusta, muntar prestatgeries o penjar quadres sobre parets dures. A més, gràcies a la seva ergonomia, es maneja bé fins i tot si no tens gaire experiència.
Per aquest preu, Aldi ofereix un trepant amb prou prestacions i una qualitat més que raonable. El millor és que ve amb un set complet d’accessoris, així que pots començar a utilitzar-lo només treure’l de la caixa. Una eina que sempre et va bé tenir a mà per a qualsevol arranjament.
