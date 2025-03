Alerta Amèrica: aquesta és la zona dels EUA que podria patir un tsunami devastador

Males notícies per a Amèrica. Un desastre natural de proporcions catastròfiques podria assotar la costa nord-oest del Pacífic dels Estats Units en qualsevol moment. Encara que l'àrea és coneguda per la seva bellesa i les seves ciutats costaneres, l'amenaça d'un terratrèmol seguit d'un tsunami posa en perill la regió.

I és que científics han advertit a la CNN que aquest tipus de catàstrofe no només és possible. Seria inevitable, i la preparació per afrontar-la estaria deixant molt a desitjar.

Un terratrèmol i un tsunami arrasador en aquesta zona dels EUA

La zona de subducció de Cascàdia, a només 100 milles de la costa del nord de Califòrnia, alberga una de les majors amenaces sísmiques dels Estats Units. Els experts asseguren que la falla tectònica que es troba allà podria desencadenar un terratrèmol de magnitud 9.0. I un tsunami que arrasaria tot al seu pas, com va ocórrer al Japó el 2011.

Diego Melgar, sismòleg de la Universitat d'Oregon, ha explicat que fa diverses dècades ni tan sols es concebia que aquesta àrea pogués ser colpejada per un terratrèmol de tal magnitud. Avui, però, els científics han confirmat que l'amenaça és més real que mai. “Fa 30 o 40 anys, ni tan sols sabíem que era possible que es produïssin grans terratrèmols al nord-oest del Pacífic”.

Recentment, els geòlegs publicaven noves imatges que han revelat detalls sorprenents sobre la falla de Cascàdia. La investigació mostra que la zona de subducció està dividida en entre tres i cinc segments, cadascun amb una geologia diferent. I, quan el segment davant de la costa de Washington finalment es trenqui, podria generar el terratrèmol més destructiu que aquesta regió ha viscut mai.

La geòloga Corina Allen, del Servei Geològic de Washington, ha destacat que moltes infraestructures no estan construïdes per resistir un terratrèmol de tal magnitud. I molt menys per suportar l'impacte d'un tsunami posterior. “Res del que es va construir abans del 2005 estava dissenyat per resistir aquest tipus de terratrèmols tan forts i prolongats”, assenyala Allen.

Estan les nostres ciutats realment preparades?

La resposta a aquesta pregunta és alarmant: no. Segons els experts, les infraestructures crítiques de la regió, com hospitals, escoles, ponts i edificis públics, estan ubicades en zones que podrien veure's completament arrasades per un tsunami. I el pitjor és que no hi ha garantia que aquests edificis puguin resistir no només el terratrèmol, sinó també les enormes onades que seguirien.

Yumei Wang, assessor principal d'infraestructures a la Universitat Estatal de Portland, assenyala que li preocupa la falta d'acció per protegir la població. “El que em fa perdre la son és que sé que no estem prenent les mesures necessàries tan ràpid com ho hauríem de fer per protegir la gent”, afirma amb preocupació.

Un tsunami que podria arribar en qualsevol moment

Els científics han trobat proves geològiques que demostren que aquests megaterratrèmols i tsunamis ocorren a la regió aproximadament cada 500 anys. Encara que no es pot predir quan ocorrerà el pròxim, els experts creuen que podria repetir-se en els pròxims 200 anys, o abans.

No obstant això, el temps és un factor crític. Des del moment en què el terratrèmol ocorri, les onades poden arribar en només 15 a 30 minuts. El pitjor de tot és que potser no hi ha cap lloc segur on anar, ja que el tsunami podria afectar grans àrees.

Adaptar-se a la magnitud de l'amenaça que representa un tsunami al nord-oest del Pacífic requerirà milers de milions de dòlars i un esforç titànic per reforçar les infraestructures, millorar les capacitats d'evacuació i garantir que les ciutats siguin més resilients. Encara que la preparació no està a l'altura dels desafiaments, el temps per reaccionar és ara. De no fer-ho, l'impacte d'un tsunami podria ser catastròfic per a la regió i els seus habitants.