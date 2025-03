Ni Lidl, ni Mercadona: aquest és el supermercat que està arrasant a Saragossa

El comerç a Saragossa segueix evolucionant amb l'arribada de noves botigues. Les opcions per fer la compra han crescut en els últims anys, oferint alternatives més variades. Ara, una cadena ha aconseguit destacar entre els consumidors per la seva estratègia comercial.

El supermercat PrimaPrix ha aconseguit captar l'atenció amb preus atractius en productes de marques conegudes. La seva expansió a la ciutat ha estat ràpida, consolidant-se com una opció competitiva. Amb cada nova obertura, més persones se sumen a la seva clientela habitual.

Una nova botiga al centre

PrimaPrix ha decidit ampliar la seva presència a Saragossa amb un nou establiment al carrer Hernán Cortés, número 5. Situada a prop de la Porta del Carmen, aquesta botiga reforça la seva aposta pel centre de la ciutat. Amb ella, la companyia arriba als dotze locals a la capital aragonesa.

El seu creixement no s'ha aturat en els últims mesos. Només dos mesos abans, van inaugurar una altra botiga al centre comercial Gran Casa. Això demostra el bon moment que travessa la cadena, que segueix captant l'atenció dels compradors.

Malgrat l'anunci d'aquesta obertura, l'empresa encara no ha comunicat la data exacta en què començarà a operar. Aquest nou establiment se suma a altres situats en punts estratègics de la ciutat. La presència de PrimaPrix en zones concorregudes facilita que cada vegada més persones puguin accedir a les seves ofertes sense necessitat de desplaçar-se lluny.

Un model de negoci en creixement

La clau de l'èxit de PrimaPrix rau en la seva política de descomptes. El seu model de negoci es basa en la venda de productes de primeres marques amb preus reduïts, una estratègia que ha tingut bona acollida entre els consumidors. L'empresa aconsegueix aquests descomptes adquirint lots d'estoc sobrant i productes en promoció.

Un dels aspectes més valorats pels seus clients és la varietat de productes d'higiene i alimentació a preus competitius. Alguns articles es poden trobar fins a un 50% més barats que en altres supermercats. Aquesta estratègia ha permès fidelitzar un públic que busca estalvi sense renunciar a la qualitat.

Un altre punt fort és la renovació constant del seu catàleg. Cada botiga rep productes diferents en funció de la disponibilitat d'estoc, cosa que genera una experiència de compra dinàmica. Aquesta característica fa que molts clients visitin els seus establiments amb regularitat.

En poc temps ha aconseguit posicionar-se com una de les opcions més populars dins del sector de descomptes. La seva estratègia d'expansió indica que la companyia aposta per seguir creixent a la regió. És possible que en els pròxims mesos anunciïn noves ubicacions, consolidant encara més la seva xarxa d'establiments.