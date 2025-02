Lidl et fa els matins molt més fàcils i deixa sense opcions a Shein: només 9,99€

Lidl ha llançat una novetat que promet revolucionar les rutines matinals. Aquest dispositiu innovador no només et desperta, sinó que ofereix una forma pràctica de veure l'hora sense haver de buscar el rellotge. Ideal per a aquells que prefereixen una manera més eficient i còmoda d'iniciar el dia, aquest producte et sorprendrà.

Un article que destaca en el fullet

Lidl ha dissenyat un dispositiu multifuncional que combina un despertador tradicional amb una funció innovadora: la projecció de l'hora. Aquesta característica et permet veure l'hora directament al sostre, sense haver de girar-te o mirar el rellotge. La projecció és clara, ajustable i visible des de qualsevol angle, cosa que et permet conèixer l'hora en la foscor amb total comoditat.

El dispositiu té una pantalla que mostra no només l'hora, sinó també la data, el dia de la setmana i la temperatura ambient. Aquesta informació addicional és útil per començar el dia amb la millor planificació. Gràcies a aquest disseny multifuncional, tens tot el que necessites a l'abast de la mà i a la vista.

Amb una estètica minimalista i dos colors disponibles, blanc i negre, aquest dispositiu s'adapta a qualsevol tipus de decoració. El seu disseny compacte permet ubicar-lo en qualsevol espai sense que ocupi molt lloc. És perfecte per col·locar a la tauleta de nit, sense alterar l'harmonia de l'habitació.

A més, compta amb dues alarmes independents, cosa que et permet configurar diferents horaris de despertador segons les teves necessitats. Pots ajustar el to i el volum perquè l'alarma sigui personalitzada i adequada al teu estil. Amb aquesta funció, ja no hauràs de preocupar-te perquè algú es quedi adormit per error.

Una opció assequible per a tothom

El producte ofereix l'opció d'ajustar dos horaris diferents per a més versatilitat. Això és ideal si tens horaris de treball canviants o si necessites alarmes per a diferents activitats. La configuració és senzilla i intuïtiva, per la qual cosa no hauràs de perdre temps a entendre com utilitzar-lo.

Un altre aspecte destacat és la facilitat per llegir la pantalla. Fins i tot en condicions de poca llum, els números són grans i nítids, cosa que permet veure l'hora clarament sense esforç. A més, la seva funció de projecció assegura que puguis veure l'hora només mirant al sostre, sense necessitat de girar-te.

El preu d'aquest despertador amb projector és de 9,99 euros, sent una opció extremadament assequible per a aquells que busquen qualitat i funcionalitat. Aquesta relació qualitat-preu és difícil de superar, especialment si es compara amb altres productes similars del mercat. Amb aquesta oferta, Lidl s'ha assegurat que qualsevol persona pugui gaudir de la comoditat i tecnologia d'aquest innovador dispositiu.

Disponible a totes les botigues Lidl aquesta setmana, aquest despertador amb projector d'hora és una oportunitat que no pots deixar passar. Amb el seu disseny funcional, característiques pràctiques i baix cost, aquest dispositiu es converteix en l'elecció ideal per a aquells que desitgen millorar els seus matins de manera senzilla i efectiva.

Preus i ofertes actualitzats el dia 11/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis