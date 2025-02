Adéu a centenars de botigues de les millors marques de roba del món: USA en xoc

Les botigues físiques de Quiksilver, Billabong i Volcom desapareixeran dels Estats Units. L'operador d'aquestes marques, Liberated Brands, s'ha declarat en fallida i tancarà més de 100 locals en els pròxims mesos.

En total, 124 botigues baixaran la persiana al país, incloses 35 a Califòrnia, bressol del surf i l'skate. Aquesta situació suposa un dur cop per a milers de persones. Sobretot per a una generació que va créixer amb aquestes marques, símbols d'un estil de vida vinculat al mar i el carrer.

La crisi del retail i la caiguda d'ingressos

Liberated Brands va presentar una sol·licitud de protecció per fallida sota el Capítol 11 en un tribunal de Delaware. Segons l'empresa hi ha diversos motius que expliquen la decisió. Entre ells, l'auge de la moda ràpida, l'increment dels costos operatius i la inflació han provocat una forta caiguda en els seus ingressos.

El 2024, la companyia va registrar pèrdues de 12,5 milions de dòlars abans d'impostos. En canvi, el 2022 havia aconseguit guanys de 2,3 milions de dòlars. L'empresa va explicar que el seu equip ha treballat sense descans en l'últim any per mantenir a flotació aquestes marques. No obstant això, la volatilitat econòmica global i els canvis en els hàbits de consum han estat determinants en la seva caiguda.

Durant la pandèmia, Liberated Brands va ampliar les seves botigues de 67 a 140 a causa de l'augment de la demanda. No obstant això, la crisi econòmica i el creixement del comerç en línia van afectar la rendibilitat de les seves botigues físiques.

Les marques continuaran venent-se en altres canals

Malgrat el tancament dels establiments, les marques continuaran al mercat. Authentic Brands Group, empresa matriu de Quiksilver, Billabong i Volcom, va traspassar les seves llicències a nous operadors. Això permetrà que els seus productes continuïn disponibles en plataformes en línia i minoristes associats.

En altres mercats, com Europa, Austràlia, Japó i Canadà, les franquícies segueixen operant. S'està buscant un comprador que garanteixi la continuïtat d'aquestes marques en aquests territoris.

La competència amb la moda ràpida

Liberated Brands, amb seu a Costa Mesa, Califòrnia, també gestiona altres marques com Roxy i RVCA. L'empresa va explicar que la moda ràpida ha canviat completament el mercat. Ara els consumidors poden comprar roba més barata i rebre-la a casa en pocs dies, cosa que ha afectat marques tradicionals.

El tancament de les botigues als Estats Units marca el final d'una era per a Quiksilver, Billabong i Volcom. No obstant això, les marques continuaran venent roba a través d'altres canals.

L'empresa aposta per una estratègia centrada en el comerç en línia i la distribució a través de nous operadors. És a dir, Quiksilver, Billabong i Volcom continuaran formant part del món del surf, l'skate i el snowboard.