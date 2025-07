Lidl deixa KO Decathlon: la nova peça per a homes de què tothom parla

Amb l'arribada de l'estiu, és moment de renovar l'armari i apostar per peces fresques, lleugeres i còmodes. La temporada convida a moure's, gaudir de l'aire lliure i aprofitar les ofertes que porten les grans superfícies. En aquest context, una nova proposta acaba d'aterrar a les botigues amb una relació qualitat-preu que sorprèn.

Des d'avui divendres 25 de juliol, Lidl llança una oferta especial per a qui busca roba funcional i assequible. Es tracta del pantaló curt tècnic per a home Crivit, una peça ideal per als dies més calorosos. Disponible en tres colors, marró, vermell i negre, costa només 5,99 euros, i està disponible en talles de la S a la XL.

Tecnologia per combatre la calor

El que fa especial aquest pantaló no és només el seu preu, sinó la tecnologia de refrigeració dinàmica que incorpora. Aquest sistema ajuda a mantenir una temperatura corporal més agradable, fins i tot durant activitats físiques o sota el sol. Està dissenyat per a qui busca comoditat sense renunciar al rendiment.

A més, el teixit és transpirable i d'assecat ràpid, ideal per a qui es mou molt durant el dia. Tant si és per fer senderisme, sortir a córrer o simplement fer una passejada per la ciutat, aquest pantaló s'adapta amb facilitat. També compta amb butxaques laterals, pràctiques per portar el necessari sense carregar amb bosses.

Un altre aspecte destacable són els materials amb què està fet: el pantaló està fabricat amb un 88 % de polièster reciclat, cosa que el converteix en una opció més responsable. A això s'hi suma un 12 % d'elastà (marca LYCRA®), que garanteix un ajust còmode i llibertat de moviment. Cada peça està identificada amb el número d'article 479398, per facilitar-ne la cerca a botiga o a la web.

Pensat per a l'estiu

Aquest tipus de peça és perfecte per als mesos més càlids, ja que el seu tall casual i la seva llargada curta permeten una major ventilació. La comoditat no se sacrifica en cap moment: s'ajusta al cos sense estrènyer i es manté ferma durant tota la jornada. És apte per a l'ús diari, per viatjar, fer esport o simplement descansar a casa.

Lidl ofereix aquest article tant a les seves botigues físiques com online. No hi ha despeses de devolució, cosa que permet provar-lo sense compromís. I com passa amb altres peces de la marca, compta amb la garantia de qualitat Crivit, especialitzada en roba esportiva i tècnica.

Per només 5,99 €, aquest pantaló tècnic representa una oportunitat per renovar el vestuari sense gastar gaire. Lleuger, funcional i a bon preu, és una proposta ideal per a un estiu actiu. Ja està disponible des d'avui, i com sempre passa amb les bones ofertes, s'espera que voli dels prestatges.

