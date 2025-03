Lidl, a per Costco i Walmart: els 10 productes top rebaixats d'aquesta setmana

Amb l'arribada de la primavera, Lidl als Estats Units ofereix una nova ronda d'ofertes que no pots deixar passar. Aquesta setmana, des de dimecres 5 de març fins a dimarts 11, podràs trobar descomptes en una àmplia varietat de productes. Si ets fanàtic de les ofertes i la bona qualitat, Lidl té alguna cosa per a tu. Aquí et presentem els 10 productes més destacats que estaran en promoció.

Els 10 top d'aquesta setmana de Lidl

1. Gambes Jumbo Cuites Congelades (26-30) – $5.49

Si t'agraden els mariscs, les gambes jumbo cuites de Lidl són una excel·lent opció. Amb un preu de $5.49, estalviaràs $0.80 en comparació amb el seu preu original. Estan llestes per ser utilitzades en una gran varietat de plats, des d'amanides fins a pastes.

2. Salmó Salvatge Congelat, Filets sense Espina i amb Pell – $6.99

El salmó és un peix molt nutritiu i deliciós. Aquesta setmana, els filets de salmó salvatge estan a només $6.99, amb un estalvi de $2.00. Aquest producte és ideal per preparar un sopar saludable i deliciós en qualsevol moment.

3. Salsa Suau – $1.99

La salsa suau de Lidl és perfecta per acompanyar els teus nachos, tacos o qualsevol menjar mexicà. Amb un preu de només $1.99, estalviaràs $0.50. És un complement ideal per donar sabor als teus plats.

4. Aigua Natural Deer Park® – 3 per $15.00

Mantén-te hidratat amb l'oferta d'aigua Deer Park® en format de 3 ampolles per $15.00. Aquesta és una excel·lent opció per omplir el teu rebost amb aigua de bona qualitat a un preu accessible.

5. Snack Day Tortilla Chips Estil Restaurant – 2 per $3.00

Les tortillas estil restaurant de Snack Day són perfectes per picar entre amics o acompanyar la teva salsa preferida. Amb aquesta oferta, podràs emportar-te dos paquets per només $3.00. Un snack econòmic i deliciós.

6. Pa de Patates Schmidt® Old Tyme® – $2.79

Aquest pa de patates té una textura suau i és perfecte per acompanyar qualsevol menjar. Amb un estalvi de $0.59, el seu preu és només $2.79. És ideal per preparar entrepans o acompanyar sopes.

7. Pit de Gall dindi Rostit Estil Delicatessen Bar-S® – $5.99

Si t'agraden les carns fredes, el pit de gall dindi rostit estil delicatessen és una excel·lent opció. Amb un estalvi de $2.49, ara podràs emportar-te'l per només $5.99. És perfecte per als teus entrepans, amanides o qualsevol plat ràpid.

8. Pa Baguette Francès – $1.50

El pa baguette de Lidl té una textura cruixent per fora i suau per dins. Està disponible per només $1.50. És ideal per acompanyar sopes, amanides o gaudir amb un toc d'oli d'oliva.

9. Galetes Mint Fudge – $1.67

Per als amants del dolç, les galetes Mint Fudge són l'opció perfecta. Aquestes galetes, amb un sabor fresc de menta i xocolata, estan disponibles per només $1.67, amb un estalvi de $0.45.

10. Aigua Espumosa Arctic – $0.40

Si prefereixes alguna cosa refrescant, les aigües espumoses Arctic estan disponibles en diversos sabors, com mango-taronja, cirera-llimona i pinya-coco. Cada llauna té un preu de només $0.40. És una excel·lent opció per a aquells que busquen una beguda refrescant i baixa en calories.

Lidl és conegut per oferir productes d'alta qualitat a preus accessibles. Aquesta setmana, no només podràs gaudir de productes frescos, sinó també estalviar en articles d'ús diari. Des de mariscs i carns fredes fins a productes per picar, hi ha alguna cosa per a tothom. Aprofita les ofertes abans que acabi aquesta setmana.