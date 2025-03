Bombazo: Lidl enfonsa el preu del set més útil per a tots els manetes de la casa

Lidl ha llançat una oferta irresistible per a aquells que gaudeixen del bricolatge i les reparacions domèstiques. El nou producte de la marca promet facilitar moltes tasques quotidianes, combinant funcionalitat, qualitat i seguretat en un sol paquet. Aquest set s'ha convertit en una opció popular entre els clients que busquen eines accessibles i duradores per a la llar, destacant per les seves característiques innovadores i el seu excel·lent preu.

Lidl t'aporta qualitat i seguretat per a cada tasca

Aquest producte de Lidl està compost per eines fabricades en acer al crom-vanadi d'alta qualitat, cosa que els atorga una gran resistència i durabilitat. Les fulles aïllades d'acord amb la normativa DIN ISO garanteixen que el treball es realitzi de manera segura, fins i tot quan es manipulen peces amb tensions de fins a 1000 volts. Aquesta característica fa que el set sigui ideal per a treballs elèctrics, assegurant una protecció adequada.

El disseny de les eines està pensat per oferir la màxima comoditat i control. Els seus mànecs ergonòmics antilliscants permeten una agafada ferma, cosa que facilita el seu ús durant llargs períodes de temps sense incomoditat. A més, compten amb una protecció antitombament, cosa que redueix el risc d'accidents mentre es treballa.

Aquest enfocament en la seguretat i el confort assegura que els usuaris puguin realitzar les seves reparacions de manera eficient i sense preocupacions. I és que això és una cosa important i que moltes persones valoren a l'hora de comprar un article. Sobretot quan es tracta d'aquest tipus d'eines.

Aquest set d'eines no només és resistent i segur, sinó que també és pràctic. Les eines inclouen una perforació per penjar i una marca d'identificació a l'extrem del mànec, cosa que facilita el seu emmagatzematge i organització. Aquestes petites característiques fan que les eines siguin encara més funcionals per a aquells que busquen un espai ordenat i ben equipat.

Tot el que necessites per a treballs de bricolatge i més

El set de Lidl inclou vuit peces essencials que cobreixen una àmplia gamma de necessitats. Conté quatre tornavisos plans en diferents mides, ideals per cargolar i descargolar amb facilitat. També inclou tres tornavisos d'estrella, de les mides PH0, PH1 i PH2, cosa que el converteix en una opció versàtil per a treballs més específics.

Una de les peces destacades és el comprovador de tensió, que permet mesurar voltatges de 125 a 250 V, ideal per a treballs elèctrics domèstics. Aquesta eina és essencial per comprovar la seguretat de les instal·lacions elèctriques i assegurar-se que tot funcioni correctament abans de realitzar qualsevol intervenció. El clip metàl·lic inclòs en el comprovador facilita el seu ús i augmenta la seva practicitat.

Aquest set s'adapta perfectament a les necessitats dels aficionats al bricolatge i els professionals. Les eines són lleugeres, fàcils d'usar i efectives per a treballs senzills o més complexos. A més, el fet que les eines siguin aptes per a treballs amb tensió elèctrica augmenta la seva utilitat en una varietat de projectes domèstics.

El set de tornavisos de Lidl està disponible per 4,99 euros. Aquest preu és una veritable ganga si es considera la qualitat de les eines i la versatilitat que ofereixen. Això sí, has de tenir en compte que aquesta oferta només estarà disponible a botigues durant aquesta setmana.

Preus i ofertes actualitzats el dia 12/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis