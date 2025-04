Sembla de Leroy Merlin, però és de Lidl i els clients ho demanaven a crits

Aquest dilluns, Lidl presenta una novetat que promet revolucionar les teves reunions a l'aire lliure. Amb una combinació perfecta de disseny pràctic i funcionalitat, aquest nou article està destinat a convertir-se en el centre d'atenció de les teves graellades. Ideal per a aquells que busquen qualitat i comoditat, arriba a un preu que et sorprendrà.

Disseny pràctic i funcional per a les teves graellades

El nou producte de Lidl compta amb un robust braser esmaltat que ofereix protecció contra el vent, garantint una experiència d'ús més agradable. Aquesta característica és ideal per a aquells dies en què el vent pot arruïnar els teus plans de barbacoa. A més, la seva alçada de treball és ajustable entre 70 i 85 cm, adaptant-se a diferents necessitats i preferències.

La graella cromada disposa de cinc alçades regulables i nanses extraïbles, brindant versatilitat i facilitat de maneig. Gràcies a aquestes alçades ajustables, pots adaptar la cocció als aliments que estiguis preparant, des de carns més gruixudes fins a peces més delicades. A més, la capacitat de la graella permet cuinar diversos ingredients alhora sense sacrificar la qualitat del sabor.

Per si no fos prou, l'article incorpora una taula auxiliar i una superfície d'emmagatzematge de fusta, proporcionant espai addicional per a utensilis i aliments. Això permet mantenir tot a mà mentre cuines, cosa que facilita el procés i t'ajuda a mantenir la teva àrea de treball organitzada. El disseny està pensat perquè puguis gaudir d'una barbacoa sense distraccions ni inconvenients.

Equipat amb dues rodes aptes per a jardí i una còmoda nansa de transport, aquest article facilita la seva mobilitat i ubicació al teu espai exterior. Ja no hauràs de carregar amb el pes de la barbacoa d'un lloc a un altre; simplement llisca-la còmodament gràcies al seu disseny lleuger. A més, la capacitat de carbó d'aproximadament 1 kg és perfecta per a sessions de cocció prolongades sense haver de recarregar-la constantment.

Un preu imbatible per gaudir a l'aire lliure

Lidl sempre s'ha caracteritzat per oferir productes de qualitat a preus competitius, i aquest nou llançament no és l'excepció. Amb un preu de 29,99 euros, representa una inversió accessible per a aquells que desitgen millorar la seva experiència culinària a l'aire lliure sense gastar una fortuna. Aquest preu assequible no compromet la qualitat ni la funcionalitat, aspectes que Lidl cuida en cadascun dels seus productes.

Aquest producte estarà disponible a les botigues físiques de Lidl a partir de dilluns. A més, es preveu que pròximament estigui disponible per a la seva compra en línia, ampliant les opcions per a aquells que prefereixen adquirir-lo des de la comoditat de la seva llar. És recomanable estar atent a les actualitzacions a la pàgina web de Lidl per conèixer la data exacta de disponibilitat en línia.

El preu de 29,99 euros el converteix en una opció perfecta per a aquells que no desitgen gastar una gran quantitat en una barbacoa de qualitat amb resultats professionals. Amb una barbacoa robusta i duradora, podràs gaudir de diverses temporades sense haver de reemplaçar-la, sent una excel·lent inversió a llarg termini. A més, el seu fàcil muntatge i la inclusió de tot el necessari per al seu ensamblatge fan que aquest producte sigui encara més atractiu per a aquells que busquen comoditat i practicitat.

Aquest dilluns, amb l'arribada de la barbacoa a Lidl, et serà més fàcil organitzar aquelles reunions a l'aire lliure que tant esperes. Aprofita l'oportunitat de millorar la teva experiència gastronòmica amb un producte dissenyat per facilitar la preparació dels teus àpats a l'aire lliure. Amb la qualitat i el preu inigualables de Lidl, és el moment perfecte per fer-te amb una barbacoa que transformarà les teves graellades.

Preus i ofertes actualitzats el dia 05/04/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis