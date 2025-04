Ni carn ni peix: aquest menjar el té Mercadona per 3 euros i sap a glòria

Mercadona ha llançat una novetat que conquerirà a tots els amants del bon menjar. Amb una recepta carregada de sabor i qualitat, promet satisfer fins als paladars més exigents. No podràs esperar per provar-la, com li ha passat a tots els que ja l'han trobat a botigues.

Una pizza deliciosa i carregada de sabor

La pizza Carnívora de Mercadona destaca per la seva barreja d'ingredients frescos i saborosos. La base de mozzarella cremosa i tomàquet fresc és només el començament d'una experiència gastronòmica plena de sabor. A aquesta base se li sumen el pepperoni, el bacon i una carn marinada de vedella i porc, que aporten una sucositat i un sabor únic que no deixen indiferent.

Amb una mida de 600 grams, aquesta pizza és perfecta tant per a un àpat en família com per compartir entre amics. La mida és ideal per a un sopar lleuger, però que no deixi de satisfer la gana. A més, la combinació de carns marinades amb el formatge mozzarella proporciona una textura i un sabor que compensa la quantitat d'ingredients en cada porció.

Aquest producte s'ha dissenyat amb una combinació precisa de sabors que fan que cada ingredient ressalti sense sobrecarregar el paladar. La barreja de carns és un punt clau, ja que aporta un sabor contundent i genera una textura suculenta que millora l'experiència de menjar-la. No és només una pizza; és una experiència que es gaudeix amb cada mossegada.

Si ets fanàtic de les pizzes ben carregades i saboroses, la pizza Carnívora de Mercadona és una opció a considerar. No només pels seus ingredients de qualitat, sinó també per la facilitat de tenir-la llesta en pocs minuts i a un preu accessible.

Preparació fàcil i ràpida per gaudir en minuts

Un dels grans avantatges de la pizza Carnívora de Mercadona és com de fàcil és preparar-la. Només has de preescalfar el forn a 200º C amb calor superior i inferior, i tan bon punt estigui llest, col·loca la pizza sobre una reixeta a mitja alçada. Amb només 11 minuts de cocció, la pizza estarà perfectament daurada i llesta per servir.

Aquest temps de cocció garanteix una base cruixent per fora i suculenta per dins, mentre que els ingredients conserven el seu sabor i frescor. Després d'enfornar-la, es recomana deixar-la reposar durant un minut abans de tallar-la. Aquest breu refredament és crucial perquè els sabors s'assentin i la pizza mantingui la seva millor textura.

El procés de preparació és tan senzill que qualsevol pot fer-ho, fins i tot aquells que no tenen gaire experiència a la cuina. Amb instruccions clares i un temps de cocció breu, no necessitaràs ser un xef per gaudir d'una pizza de qualitat. Això la converteix en una opció perfecta per a aquells que busquen alguna cosa ràpida, saborosa i fàcil de preparar.

La pizza Carnívora de Mercadona és ideal per a sopars familiars o reunions. Però també per a aquells moments en què tens antull d'alguna cosa deliciosa sense complicar-te massa. Amb el seu preu accessible i la seva senzilla preparació, es posiciona com una opció convenient i saborosa per a qualsevol ocasió.

Preus i ofertes actualitzats el dia 05/04/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis