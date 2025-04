Walmart envia un comunicat urgent a la Xina: La situació és crítica

La cadena minorista estatunidenca Walmart continua pressionant els seus proveïdors xinesos. Exigeix que rebaixin els seus preus per contrarestar els efectes dels aranzels imposats pel president Donald Trump. Malgrat les queixes de Pequín, Walmart es manté ferm en la seva postura.

Segons informes de Bloomberg, Walmart ha demanat als seus proveïdors xinesos que redueixin els preus en un 10% amb cada ronda d'aranzels. Això significa que els proveïdors haurien d'assumir el cost de les tarifes imposades pels Estats Units des que Trump va tornar a la Casa Blanca. Aquesta mesura ha generat tensions en el comerç entre ambdós països.

Reacció de Pequín a les exigències de Walmart

Al març, el Ministeri de Comerç de la Xina va convocar executius de Walmart per discutir les exigències. A més, la televisió estatal CCTV va llançar una advertència pública. La cadena de notícies va suggerir que si Walmart continuava pressionant, les conseqüències serien majors que una simple reunió.

La situació podria empitjorar amb les noves tarifes promeses per Trump. S'espera que l'administració dels Estats Units anunciï més aranzels "recíprocs" contra diversos països. Això afectaria encara més els proveïdors xinesos i augmentaria els preus de productes clau: tèxtils i parament per a la llar són dos dels sectors més afectats.

Alternatives per als Fabricants Xinesos

Alguns proveïdors xinesos estan tenint dificultats per complir amb les demandes de Walmart. Davant d'això, alguns consideren produir en altres països d'Àsia, com Vietnam o Cambodja. Aquesta opció seria una forma d'evitar els alts aranzels dels Estats Units, que han alterat les cadenes de subministrament globals.

La guerra comercial entre els Estats Units i la Xina no és una cosa nova. Durant el seu primer mandat, Trump va imposar aranzels a productes xinesos per un valor d'uns 370.000 milions de dòlars a l'any. La Xina va respondre amb tarifes addicionals a les exportacions estatunidenques, la qual cosa va incrementar les tensions.

L'Impacte dels Nous Aranzels

La situació podria empitjorar encara més aquesta setmana: Trump ha promès noves tarifes contra la Xina i altres països. Aquests aranzels se sumaran al 20% addicional que ja s'aplica des del seu retorn a la Casa Blanca. L'augment de tarifes farà que els preus de molts productes pugin, la qual cosa afectarà els consumidors.

La guerra comercial continua afectant les relacions comercials entre els Estats Units i la Xina. Les polítiques de Trump i les respostes de Pequín estan alterant les cadenes de subministrament globals. Walmart i altres minoristes estatunidencs s'enfronten a la difícil tasca de gestionar els costos addicionals sense traslladar-los completament als consumidors.

El Futur de la Guerra Comercial

A mesura que les tarifes augmenten, les empreses es veuen obligades a adaptar-se a les noves condicions del mercat. Els proveïdors xinesos i les grans empreses com Walmart hauran de trobar solucions per lidiar amb els costos addicionals. La guerra comercial entre els Estats Units i la Xina continua sent una font d'incertesa en el comerç mundial.