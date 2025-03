Arriba la felicitat per a Juan Roig i Mercadona: la novetat més esperada de totes

El mercat portuguès és cada vegada més competitiu, però Mercadona fa temps que vol guanyar-se el seu espai. La lluita entre les principals cadenes de supermercats ha generat canvis importants en el sector. En aquest context, Mercadona ha aconseguit consolidar-se amb força al país veí, com es pot veure en les dades.

Un ascens imparable en el mercat portuguès

En els últims anys, aquesta companyia ha invertit grans recursos en la seva expansió i el seu creixement ha estat progressiu, amb noves obertures en diferents ciutats, segons ha informat Expansió. Aquesta estratègia li ha permès captar una part important del mercat lus. A més, el seu model de negoci ha sabut adaptar-se a les necessitats del consumidor portuguès.

Mercadona ha tancat 2024 amb una quota de mercat del 7%, amb un creixement notable guanyant 1,1 punts en només un any. Aquest avanç la posiciona com la quarta major cadena de supermercats a Portugal. Només està per darrere de Sonae (26,6%), Jerónimo Martins (21,7%) i Lidl (13%).

Un dels èxits més importants ha estat superar Intermarché, cadena que ocupava anteriorment el quart lloc, però ha quedat relegada al cinquè lloc. Mercadona s'ha convertit en la companyia que més quota ha incrementat en l'últim any. El seu èxit reflecteix la confiança dels clients portuguesos en el seu model de negoci.

Amb el seu creixement, la cadena valenciana ja forma part del grup de les quatre grans distribuïdores a Portugal. Entre totes elles, concentren gairebé el 70% de la quota de mercat. La seva estratègia d'expansió ha estat clau per assolir aquesta posició privilegiada.

Més obertures i nous objectius el 2025

La companyia no es conforma amb la seva posició actual i per al 2025, té plans ambiciosos de creixement a Portugal. El seu objectiu és arribar a les 70 botigues al país. Per a això, obrirà deu nous supermercats al llarg d'aquest any.

Una de les fites més importants serà la seva arribada a Lisboa, ja que, per primera vegada, Mercadona obrirà botigues a la capital portuguesa. Està previst que inauguri dos establiments a la ciutat. També comptarà amb una nova oficina corporativa a la zona d'Alta de Lisboa.

A més, obrirà botigues en altres ciutats estratègiques com Loures, Penafiel, Fafe, Leiria, Matosinhos, Palmela i Oporto. La primera inauguració de l'any tindrà lloc al març, a Santa Iria de Azóia. Això reforça la seva presència en regions clau del país aconseguint anar consolidant-se a poc a poc.

Les xifres reflecteixen l'impacte del seu creixement, com per exemple els 7.000 empleats que Mercadona ha assolit l'any passat a Portugal. Només en l'últim any, ha sumat 1.700 nous treballadors. La inversió total al país ja ascendeix a 874 milions d'euros fent que la seva expansió en el mercat portuguès sembli imparable.