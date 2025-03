Sorpresa a Mercadona: té per 2 euros el producte que imita els de primera marca

Mercadona segueix millorant la seva oferta per a mascotes, i aquesta vegada ha llançat una opció que està causant furor entre els amos de gossos. Amb el benestar i la salut de les nostres mascotes sempre en ment, aquesta nova opció de menjar promet ser la preferida dels gossos junior. Aquest producte està especialment dissenyat per cobrir les necessitats alimentàries dels gossos joves, amb ingredients de qualitat que asseguren un sabor deliciós i nutritiu.

El menjar que el teu gos junior no podrà resistir

Aquest paté per a gossos junior de Mercadona combina dues fonts de proteïna altament nutritives: vedella i xai. Amb una recepta pensada per al benestar de les mascotes més joves, aquest paté és ideal per a gossos de totes les races. El seu sabor deliciós, juntament amb els seus beneficis nutricionals, el converteix en una opció perfecta per als gossos que estan en etapa de creixement, ajudant a mantenir la seva energia i salut.

A més de ser deliciós, aquest paté s'adapta a les necessitats dels gossos junior, que requereixen una alimentació especial per desenvolupar els seus músculs i mantenir el seu sistema immunològic fort. Amb ingredients d'alta qualitat, aquest paté cobreix les necessitats bàsiques de proteïnes, vitamines i minerals per al benestar general del teu gos.

Aquest paté per a gossos junior de Mercadona ve en paquets que inclouen 4 unitats de 100 grams cadascuna. Aquest format permet oferir una porció adequada al teu gos en cada àpat, sense que sobri producte i evitant el malbaratament. És la solució perfecta per a aquells que busquen mantenir els seus gossos ben alimentats i alhora cuidar la seva economia.

A només 2,25 euros, aquest paté es converteix en una opció molt assequible per als amos de mascotes. Comparat amb altres productes similars al mercat, aquest paté ofereix una excel·lent relació qualitat-preu, brindant al teu gos un aliment deliciós i nutritiu a un cost baix. Aquesta oferta fa que sigui fàcil donar a la teva mascota el millor, sense haver de fer una gran despesa.

Vàlid per a totes les races de gos

El paté de Mercadona no només està dissenyat per a gossos d'una raça específica, sinó que és adequat per a totes les races, cosa que el fa accessible per a un ampli públic. Ja sigui que tinguis un gos petit o gran, aquest paté proporcionarà els nutrients necessaris per al seu desenvolupament. La seva recepta equilibrada assegura que el teu gos junior rebi tot el que necessita per créixer sa i fort.

La seva textura suau i fàcil de consumir el converteix en una excel·lent opció per als gossos més joves. Especialment per a aquells que encara s'estan acostumant als aliments sòlids. Amb una fórmula que combina el sabor de la vedella i el xai, el teu gos gaudirà cada mos mentre rep els beneficis nutricionals que requereix per al seu creixement.

El paté per a gossos junior de Mercadona, disponible per només 2,25 euros, és una opció deliciosa i econòmica per mantenir la teva mascota feliç. Amb ingredients de qualitat i una recepta adaptada a les necessitats dels gossos en creixement, aquest producte ha tingut una gran acollida. No només és pràctic i accessible, sinó que també ofereix als gossos una dieta equilibrada, assegurant que creixin forts i enèrgics.

