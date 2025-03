Walmart copia Costco als Estats Units i llança un anunci històric: Confirmat!

Walmart ha decidit expandir la seva xarxa d'estacions de servei als Estats Units. Es tracta d'una decisió que arriba com una resposta directa a l'èxit que ha tingut el seu competidor, Costco.

Walmart busca replicar el model de negoci de Costco, que ha sabut combinar la venda de combustible amb el seu model de membresia. Aquesta estratègia ha permès atreure milions de consumidors i, de passada, augmentar el trànsit a les seves botigues.

En els pròxims dotze mesos, Walmart obrirà desenes d'estacions de gasolina i botigues de conveniència en diverses parts del país. Aquesta expansió és part d'un projecte més gran que involucra la renovació de més de 45 ubicacions. Segons Quartz en Español, Walmart està adoptant un enfocament similar al de Costco, que ha explotat exitosament aquest nínxol durant anys.

Combustible barat, el nou ganxo

El model de Costco, que combina gasolina a preus baixos amb la seva membresia, ha provat ser altament rendible. Els clients acudeixen a les estacions de gasolina de Costco a la recerca del millor preu. Això, al seu torn, impulsa les vendes a les seves botigues, convertint la gasolina en un factor clau del seu èxit.

Walmart ha decidit seguir l'exemple de Costco. La companyia planeja oferir gasolina a preus competitius i afegir una experiència de compra ràpida.

Les noves estacions comptaran amb botigues petites, assortiment limitat i un servei eficient. Aquest enfocament s'alinea amb les tendències de consum actuals, on els compradors prefereixen rapidesa i conveniència en les seves compres, especialment després de la pandèmia.

Una resposta al nou context econòmic

L'entorn econòmic actual és desafiant. La competència és ferotge, els marges són ajustats i els consumidors són més sensibles als preus. En aquest context, oferir combustible a preus baixos es converteix en una forma intel·ligent d'atreure i retenir clients.

Els preus del combustible són una preocupació constant per a milions d'estatunidencs. Amb aquesta expansió d'estacions de servei, Walmart espera captar l'atenció d'aquests consumidors que busquen estalviar en gasolina. Igual que Costco, Walmart està apostant pel combustible com una eina per augmentar la seva base de clients.

Transformació del model minorista

Però Walmart no només ampliarà la seva presència en el mercat de combustibles. La companyia està redissenyant l'experiència a les seves estacions de servei.

A més de la venda de gasolina, Walmart planeja oferir productes llestos per consumir, begudes i altres articles essencials. Les noves botigues de conveniència seran més modernes i funcionals.

Aquest canvi respon a una tendència creixent en el comportament del consumidor: la necessitat de compres ràpides i convenients. Walmart vol crear un espai que combini eficiència, preus baixos i productes de qualitat. La idea és oferir una experiència ràpida tant per a aquells que només necessiten gasolina com per a aquells que busquen alguna cosa més durant la seva visita.

El moviment de Walmart ocorre al mateix temps que Costco també està ajustant la seva estratègia. Costco ha decidit ampliar els horaris de les seves estacions de gasolina a Amèrica del Nord. Això busca atreure més clients i enfrontar-se a la competència que ha anat en augment.

Una guerra silenciosa entre dos gegants

La competència entre Walmart i Costco no és nova. Ambdues companyies s'han enfrontat en diversos sectors, però ara la batalla pel control de les estacions de servei s'intensifica. Ambdues entenen el valor d'aquest negoci i no només es tracta d'oferir preus baixos, sinó d'atreure més clients a les botigues.

Walmart té un avantatge significatiu per la seva xarxa logística i la seva presència a tot el país. Amb milers d'ubicacions, té la capacitat d'expandir la seva oferta de gasolina de manera ràpida. A més, la companyia té la infraestructura necessària per integrar les estacions de servei al seu model de negoci.

Per la seva banda, Costco ha aconseguit crear una base lleial de socis, cosa que li dona un avantatge pel que fa a fidelització. Els consumidors que se subscriuen al seu model de membresia es beneficien de preus exclusius i d'un servei altament valorat. Encara que Walmart entra tard en aquest mercat, compta amb el suport del seu nom i el seu poder de distribució.

El resultat d'aquesta competència entre els dos gegants podria beneficiar enormement els consumidors. La batalla pels preus baixos i la conveniència a les estacions de servei ha començat. I, al final, el consumidor estatunidenc podria ser el gran beneficiat.