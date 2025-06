Juan Roig i Mercadona desconcerten el mercat amb una decisió que molts ja celebren

Mercadona ho ha tornat a fer i aquesta vegada ho fa amb la firma directa de Juan Roig. El canvi afecta un d'aquells productes que mai falten, però gairebé ningú mira. Quan Roig actua, alguna cosa es mou de debò, i en aquest cas donant una gran alegria als seus clients.

Mentre els preus segueixen la seva pròpia cursa, Mercadona i Juan Roig han decidit frenar en sec en el moment just. La retallada no és casual i el producte escollit té història. Sense avisar, han tocat on més es nota i molts ens n'adonarem a l'hora d'anar a comprar.

El bàsic que no para de pujar de preu

El cafè ha estat un dels productes que més s'ha encarit últimament, especialment amb més força els darrers mesos. Als supermercats, els seus preus han pujat amb força. Això ha afectat directament milions de consumidors que compren cafè cada setmana.

Un dels motius principals és l'encariment del gra en països productors com Brasil o Colòmbia, afectats per sequeres i problemes de collita. També hi han influït factors com la inflació global. A això s'hi sumen les dificultats a la cadena logística i de transport internacional.

Els costos de producció també han augmentat, des de l'energia necessària per al torrat fins al preu de l'alumini i del cartró dels envasos. Tot això acaba repercutint en el producte final. El resultat és que avui el cafè costa més sense que el consumidor percebi un canvi en la qualitat.

Aquest encariment ha fet que el cafè passi de ser una compra bàsica a una de més vigilada per aquells que miren el tiquet. Molts han optat per reduir-ne el consum o canviar a marques més econòmiques. En aquest context, cada rebaixa compta, i molt.

Mercadona baixa el preu del cafè mòlt natural i barreja

En plena tendència de pujada, Mercadona ha decidit anar a contracorrent i rebaixar el preu de dos dels seus cafès més venuts: el mòlt natural i el barreja. Tots dos pertanyen a la seva marca blanca Hacendado. La baixada s'ha aplicat als dos formats disponibles a la botiga.

L'envàs de 500 grams, que abans costava 5,65 euros, ha passat a costar 5,40 euros, cosa que representa un estalvi directe per al client. També ha baixat el de 250 grams. Aquest segon paquet costava 2,85 euros i ara està disponible per 2,75 euros a tots els supermercats.

La qualitat, el sabor i la presentació no han canviat, cosa que la cadena ha volgut mantenir com a part del seu compromís. La rebaixa no respon a promocions puntuals. Forma part d'una estratègia més àmplia de control de preus en productes de consum diari.

Juan Roig reforça així la seva política de “Sempre Preus Baixos”, apostant per l'estalvi sense tocar la qualitat. Amb aquesta mesura, el cafè torna a posicionar-se com una opció assequible. I molts consumidors ja han notat la diferència al seu tiquet de compra.

Preus i ofertes actualitzats el dia 23/06/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis