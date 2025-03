Joann avisa els seus clients dels Estats Units: gir radical i en pocs dies

Joann Inc., la famosa cadena de teles i manualitats, ha sorprès els seus milers de clients als Estats Units amb un gir radical en la seva estratègia de tancament. La botiga, que abans operava sota el nom Joann Fabrics, es va declarar en fallida a principis de 2025. Després d'aquest anunci, la companyia va començar a prendre decisions dràstiques, com deixar d'acceptar targetes regal molt abans del promès.

Inicialment, Joann s'havia compromès a acceptar targetes regal fins a finals de febrer. No obstant això, en els últims dies l'empresa va avisar que deixaria d'acceptar-les en un temps molt curt. Aquest canvi sobtat ha deixat molts clients frustrats.

Segons Syracuse, Joann Inc. ha tancat les seves 800 botigues als Estats Units com a part del seu procés de liquidació. La cadena de botigues havia planejat mantenir obertes al voltant de 300 ubicacions, però el passat 24 de febrer va anunciar que canviaria de rumb i tancaria totes les seves botigues. Aquesta notícia va ser inesperada, ja que molts clients pensaven que les botigues continuarien funcionant fins al maig.

En un missatge recent, Joann va explicar que els clients només tindrien fins al 28 de febrer per bescanviar les seves targetes regal. Això va donar als consumidors només cinc dies des de la notificació. Com a resultat, molts es van quedar sense l'oportunitat d'utilitzar el saldo de les seves targetes.

Els clients de Joann reaccionen i l'empresa rep nombroses queixes a les xarxes socials

La rapidesa amb què Joann va deixar d'acceptar targetes regal va generar moltes queixes a les xarxes socials. Diversos clients es van expressar en plataformes com Facebook, mostrant el seu descontentament per la poca anticipació de la decisió.

Un client va publicar a X —anteriorment Twitter—: “Hauria de ser il·legal que Joann deixi d'acceptar targetes regal tan ràpid. Ja tenien els meus diners i ara no em donen el que vaig pagar!”.

Un altre usuari va comentar a la pàgina oficial de Joann a Facebook: “Estic tan molest que tallessin les targetes regal tan ràpidament i amb tan poca notificació”.

Un tercer client també va expressar la seva frustració: “És increïblement molest que tallessin la nostra capacitat d'utilitzar les targetes regal”. El client va afegir: “Independentment que estiguin tancant, van prendre els meus diners i ara es neguen a donar el producte a canvi. Està malament”.

El procés de fallida de Joann i les conseqüències per als clients

Shelly Hunter, experta en targetes regal i directora de comunicacions a e-Gifter, va explicar a MarketWatch que el que va passar amb Joann és un fenomen comú en les fallides. Quan una empresa es declara en fallida, els seus actius es transfereixen a un liquidador. Això pot portar a una data de tall per a la devolució de productes, crèdits a la botiga i targetes regal.

En el cas de Joann, els actius van ser adquirits per l'empresa de serveis financers GA Group en una subhasta de fallida. Shelly Hunter va comentar que molts compradors cometen l'error d'esperar per bescanviar les seves targetes regal, amb l'esperança que els descomptes augmentin en les vendes de liquidació. Les vendes de tancament solen començar amb descomptes del 10 o 20 %, però poden augmentar fins al 50 o 70 %.

No obstant això, Hunter va advertir que els consumidors no havien d'esperar molt de temps, ja que podria ser massa tard. “No esperis per obtenir més diners, o pensar que els descomptes pujaran al 70 %, podria ser un gran error”, va afegir.

Hi ha possibilitat de recuperar el saldo de les targetes regal?

Malgrat la decisió de Joann de deixar d'acceptar targetes regal, els clients encara tenen una oportunitat per recuperar els diners. El Departament de Protecció al Consumidor de l'Estat de Nova York va informar que els consumidors poden presentar una reclamació online per intentar obtenir el valor de les seves targetes. Les reclamacions han de ser enviades abans del 4 d'abril a través de la pàgina web Kroll.com.

No obstant això, el procés de reclamació pot ser lent. Els creditors que deuen grans quantitats de diners rebran el pagament primer. Els clients podrien rebre el seu reemborsament més tard. En alguns casos, els tribunals de fallida també poden estendre el termini per acceptar targetes regal.