L'ingredient saludable de Mercadona que molts demanaven ja ha tornat per 2 euros

Mercadona ha fet un cop sobre la taula amb la seva darrera incorporació. Aquest producte, que feia temps que no era a les seves prestatgeries, torna per ocupar un lloc privilegiat a la teva cuina. No és qualsevol novetat, és un bàsic que molts esperaven

Amb un gust únic i propietats irresistibles, Mercadona l'ha tornat a portar perquè mai falti al teu rebost. Ideal per a qui cerca alguna cosa saludable, versàtil i plena de gust. És un imprescindible que marcarà la diferència

El retorn d'un producte esperat a Mercadona

Mercadona ha decidit escoltar les peticions dels seus clients i ha tornat a portar un dels productes més demandats: la pasta de sèsam. Aquesta deliciosa crema, que s'elabora a partir de llavors de sèsam mòltes, s'ha fet un lloc a moltes cuines. El seu gust suau i la seva textura cremosa la converteixen en una opció molt versàtil per a diferents receptes

Aquest producte no és nou al mercat, però la seva retirada fa un temps va deixar molts buscant alternatives en altres establiments. Ara, després del retorn, molts dels habituals de la cadena de supermercats poden gaudir-ne un altre cop. El tahini, com es coneix habitualment, és perfecte per a qui segueix una dieta basada en ingredients naturals i saludables

El tahini que Mercadona ha incorporat a la seva línia de productes és 100% natural, fet només amb llavors de sèsam. No té additius ni conservants, cosa que el fa encara més atractiu per als consumidors que busquen productes tan naturals com sigui possible. A més, aquest producte és apte per a dietes veganes i vegetarianes, fet que el converteix en una opció inclusiva per a tothom

Aquest tahini està disponible en pots de 200 grams a un preu de 2,95 euros. El seu preu el fa accessible per a tothom, i per la seva qualitat, és una excel·lent opció per a aquells que no volen gastar més del necessari. És una compra intel·ligent, ideal per incorporar-lo a la rutina diària

Com gaudir del tahini de Mercadona a la teva cuina

El tahini és molt fàcil d'utilitzar en diferents receptes, tant dolces com salades. Una de les formes més populars de gaudir-ne és amb hummus, on el tahini és l'ingredient essencial per crear una textura suau i cremosa. Barrejar-lo amb cigrons, all i llimona resulta en un plat clàssic que mai falla

També el pots fer servir com a base per a salses o amaniments. Si el barreges amb oli d'oliva, llimona i una mica de sal, obtens una salsa deliciosa per acompanyar amanides o fins i tot plats d'arròs. Aquesta és una opció fresca i saludable que pots preparar en pocs minuts

Un altre ús molt comú del tahini és en batuts i smoothies. Afegir-ne una cullerada a la teva beguda del matí no només aportarà un gust interessant, sinó també una dosi extra de nutrients com proteïnes i minerals. És una manera fàcil de començar el dia amb energia

Per descomptat, no podem oblidar el tahini a les postres. En rebosteria, es pot utilitzar com a substitut d'altres olis o mantegues en diverses receptes, fet que el converteix en un ingredient més saludable. A més, el seu gust subtil dona un toc únic als dolços

