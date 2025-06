Mercadona i Juan Roig donen la gran notícia més esperada de l’estiu: és una bogeria

Mercadona ha decidit donar un gir a la seva oferta d'estiu amb una jugada que sorprendrà tothom. La cadena, sempre atenta al que el consumidor necessita, ha rebaixat el preu d'un dels seus productes estrella. Aquesta vegada, el que han llançat és una cosa que, sens dubte, serà el protagonista de les taules d'estiu.

Juan Roig i Mercadona han encertat de ple amb una decisió que canviarà les compres d'estiu. Sense fer gaire soroll, han aconseguit el que molts esperaven: un preu més baix per a un dels seus clàssics. Prepara't per a un estiu amb més sabor i menys cost.

Gaspatxo fresc: una opció refrescant i econòmica

Mercadona ha decidit reduir el preu del seu gaspatxo fresc, cosa que el converteix en una opció més accessible per a tothom. El format d'1 litre ara costa 2,70 euros, mentre que el de 330 ml està a només 1 euro. Aquesta rebaixa fa que el gaspatxo Hacendado sigui més atractiu que mai, especialment durant els dies calorosos d'estiu.

Aquest gaspatxo és ideal per a aquells que busquen un àpat lleuger, refrescant i nutritiu. Amb una barreja perfecta de tomàquet, cogombre, pebrot, ceba i oli d'oliva, és una opció deliciosa que proporciona hidratació i vitamines. A més, el seu sabor natural el converteix en un plat fàcil de gaudir en qualsevol moment del dia.

És perfecte com a aperitiu, primer plat o fins i tot com una opció per endur al dinar. Es pot acompanyar de trossos de pa o un toc de picant, segons ho prefereixis. En qualsevol format, el gaspatxo fresc de Mercadona és una opció saborosa i saludable per combatre la calor de l'estiu.

El gaspatxo Hacendado es destaca per la seva qualitat, sense additius ni conservants innecessaris. Amb un preu més baix, és més fàcil gaudir d'aquesta recepta tradicional sense haver-la de preparar des de zero. A més, el seu format d'1 litre és ideal per a qui busca un producte pràctic i llest per consumir en qualsevol moment.

Salmorejo fresc: una alternativa deliciosa per a l'estiu

El salmorejo fresc de Mercadona també ha vist una reducció en el seu preu. El format d'1 litre ara costa 3 euros, mentre que el de 330 ml està disponible per 1,25 euros. Aquesta rebaixa fa que el salmorejo sigui una excel·lent opció per a aquells que prefereixen una crema més densa i suau durant els dies calorosos.

El salmorejo té una textura més espessa que el gaspatxo i un sabor més profund, gràcies a la combinació de tomàquets madurs, pa, oli d'oliva i all. És un plat molt nutritiu, ple de fibra i greixos saludables que el converteixen en una excel·lent opció per mantenir una dieta equilibrada a l'estiu.

Aquest salmorejo és perfecte com a entrant o plat principal, especialment si s'acompanya d'ou dur picat i pernil serrà. A més, la seva preparació senzilla fa que sigui ideal per gaudir d'un àpat ràpid però deliciós. Es pot consumir sol o amb alguns ingredients addicionals, adaptant-se a tots els gustos.

La versió de salmorejo Hacendado és ideal per a qui busca una opció ràpida i saborosa sense complicar-se. El seu format també és convenient, ja que permet gaudir d'un plat tradicional sense perdre temps a la cuina. Aprofitar la seva rebaixa de preu fa que aquest clàssic de la gastronomia espanyola sigui més accessible per a tothom.

