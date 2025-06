Avui arriba a Lidl l’aparell que canviarà completament el teu estiu: tothom el vol

Avui Lidl presenta una proposta que et farà molt més fàcil suportar la calor de l'estiu. Amb un enfocament pràctic i accessible, aquesta opció serà la teva gran aliada durant els dies més calorosos. No cal complicar-se per estar fresc

L'estiu pot ser implacable, però Lidl té alguna cosa pensada per a tu. Una alternativa senzilla que t'ajudarà a gaudir de la temporada sense patir amb les altes temperatures. Mantén-te còmode sense preocupacions

La solució per a la calor que pots trobar avui a Lidl

Amb l'arribada de la calor, molts busquen opcions econòmiques i eficients que no ocupin massa espai. En aquest sentit, Lidl ha llançat un ventilador que promet ser una solució perfecta per a qui busca refrescar-se sense complicar-se. Aquest mini ventilador de torre, disponible des d'avui a les botigues físiques de la cadena, arriba amb diverses característiques interessants que el fan destacar per la seva funcionalitat i disseny compacte

La seva mida reduïda, amb una alçada de 35 cm, el fa perfecte per a espais petits on no hi ha gaire marge per col·locar aparells grans. Tot i la seva mida compacta, Lidl ha aconseguit incorporar funcions essencials que fan que aquest ventilador sigui força eficient. Compta amb tres velocitats de ventilació, cosa que et permetrà adaptar la potència de l'aire, des d'una brisa suau fins a un flux més intens

A més, una de les característiques que milloren la seva versatilitat és el seu sistema d'oscil·lació de 70°. Aquesta funció permet que l'aire es distribueixi millor per l'habitació, sense necessitat de moure el ventilador constantment. Com que és commutable, pots decidir si prefereixes que oscil·li per cobrir més àrea o deixar-lo fix per a una ventilació més directa

Lidl també ha pensat en l'estabilitat de l'aparell, incloent-hi peus antilliscants que asseguren que el ventilador es mantingui ferm en qualsevol superfície. Això és especialment important si penses utilitzar-lo en superfícies llises o si el col·loques en una taula, on la vibració podria fer que es desplaci. D'aquesta manera, es minimitzen els riscos i s'augmenta la seguretat d'ús

Comoditat i disseny a un preu accessible

Un dels grans avantatges d'aquest ventilador de torre de Lidl és el seu preu. Per només 14,99 euros, tindràs un ventilador funcional, pràctic i amb un disseny que s'adapta a qualsevol espai. En comparació amb altres models del mercat, aquest ventilador ofereix un bon equilibri entre qualitat i preu

El ventilador està disponible en dos colors: blanc i negre. Això permet que s'integri sense problemes en diferents tipus de decoracions, des de l'estil més minimalista fins als ambients més acolorits. El seu disseny modern i senzill fa que es vegi bé en qualsevol habitació, sense ser un element intrusiu o voluminós

A més de les característiques funcionals, aquest ventilador compta amb una nansa de transport, cosa que el converteix en una opció còmoda per moure'l d'una habitació a una altra. Tant si necessites una mica de frescor al teu dormitori com a l'oficina, pots traslladar-lo sense esforç. La seva mida i pes el fan ideal per portar-lo d'un lloc a un altre sense complicacions

Si busques un ventilador que t'ofereixi el bàsic per mantenir-te còmode durant els dies més calorosos, aquest mini ventilador de torre és una opció que no pots deixar passar. Amb la seva potència de 30 W, és suficient per refrescar-te en espais petits o mitjans sense que consumeixi massa energia. A més, les seves característiques com les tres velocitats i l'oscil·lació el fan molt versàtil per a qualsevol situació

Preus i ofertes actualitzats el dia 12/06/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis