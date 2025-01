He provat aquest truc amb el meu radiador i ara escalfa la casa com mai: en segons

T'has fixat que, encara que posis la calefacció al màxim, de vegades, algunes zones de la casa continuen estant fredes? Aquest problema és més comú del que sembla. No hi ha res més frustrant que invertir diners per mantenir la teva llar càlida i descobrir que certs racons romanen gèlids, com si estiguessin fora de l'abast de la calefacció.

Això pot passar per diverses raons. Però moltes vegades el problema no recau en el funcionament del radiador, sinó en l'acumulació de pols i brutícia. Mantenir-lo net no només ajuda a millorar el seu rendiment, sinó també a evitar que la factura es dispari aquest hivern.

Netejar el radiador pot semblar una tasca tediosa, però amb aquest truc aconseguiràs optimitzar el seu funcionament en pocs segons. No necessites eines complicades ni molt de temps, tan sols has de seguir uns simples passos.

Els ingredients que necessites per netejar el teu radiador en segons

La creadora de contingut @mimodemami a Instagram ha compartit un truc molt senzill per mantenir els radiadors impecables. Només necessites tres articles que segur que ja tens a casa: un assecador de cabells, un drap de microfibra i aigua. El drap ha d'estar lleugerament humitejat, i l'assecador s'ha de posar a màxima potència.

Si vols fer-ho encara més efectiu, una mica de vinagre diluït en l'aigua pot ajudar a eliminar la brutícia més incrustada. Així, en qüestió de segons, podràs veure com el pols i les pelusses es desprenen de les zones més difícils d'assolir.

El pas a pas que has de seguir per optimitzar el rendiment del teu radiador

Col·loca el drap humitejat sota el radiador, a la part inferior on sol acumular-se la brutícia, després, encén l'assecador i passa'l per la part superior del radiador. El que passarà és que, en bufar l'aire calent, el pols es desprèn i es recull al drap.

Veuràs com, en segons, tota la brutícia queda atrapada al drap sense necessitat de fer un esforç extra. Aquest truc és tan efectiu que notaràs una millora instantània en la calor que emet el teu radiador, aconseguint que la calefacció es distribueixi de manera més eficient per tota l'estança.

Recorda que mantenir els radiadors nets és essencial no només pel seu rendiment, sinó també per estalviar. En eliminar el pols i la brutícia, optimitzes el seu rendiment i redueixes el consum energètic. A més, ajustar el termòstat a una temperatura entre 19 i 21 °C et permetrà mantenir un ambient confortable sense gastar més del necessari.