Dia baixa el preu d'un dels plats que més agrada als espanyols: arrasa

Dia té a les seves botigues un dels plats preparats més pràctics i saborosos: les llenties amb xoriço en llauna. Amb ingredients acuradament seleccionats i un preu que sorprèn, aquest plat és perfecte per a aquells que busquen comoditat sense renunciar al sabor de la cuina tradicional. Ara, pots gaudir d'aquest clàssic de la gastronomia espanyola amb només uns minuts de preparació.

Un clàssic de la cuina llest en minuts

El plat de llenties amb xoriço de Dia es caracteritza per la seva recepta tradicional i equilibrada. Conté un 50% de llenties, combinades amb ingredients com pastanaga, patata, oli de gira-sol, ceba i pebre vermell dolç. A més, el xoriço, amb un 6% del total, aporta el toc de sabor que distingeix aquest plat típic espanyol.

Preparar-lo no podria ser més senzill. Pots escalfar-lo al foc en un cassó durant uns 7 minuts, al bany maria durant 10 minuts o al microones en tan sols 2. Aquestes opcions fan que sigui un plat ideal per a aquells que tenen poc temps però no volen renunciar a un àpat calent i reconfortant.

La llauna, que té un disseny pràctic i resistent, garanteix la frescor del producte i permet conservar-lo durant un llarg període sense necessitat de refrigeració. Això la converteix en una opció perfecta per tenir sempre a mà, ja sigui a casa, a l'oficina o fins i tot per portar en viatges.

Aquest plat preparat no només és deliciós, sinó també una font de nutrients essencials. Les llenties aporten proteïnes vegetals, ferro i fibra, mentre que el xoriço i les verdures afegeixen sabor i textura. Una combinació que assegura un plat complet i equilibrat.

Llenties, una opció molt còmoda a Dia

El més sorprenent de les llenties amb xoriço de Dia és el seu preu. Ara mateix, pots aconseguir aquesta llauna per tan sols 1 euro, una oportunitat perfecta per gaudir d'un àpat econòmic i deliciós. Aquest cost reduït la converteix en una opció ideal per a estudiants, treballadors o qualsevol persona que busqui un plat de qualitat sense gastar molt.

A més del seu preu, destaca per la seva versatilitat. Pots gaudir-la tal qual o acompanyar-la amb pa, una amanida o un ou ferrat per completar el menú. És una opció perfecta tant per a àpats ràpids com per a sopars reconfortants després d'un llarg dia.

El plat també s'adapta a diferents estils de vida. La seva llarga conservació permet tenir sempre una opció saludable i llesta per consumir en moments d'apuro. Només necessites un parell de minuts per gaudir d'un àpat que sap a llar i tradició.

Dia demostra amb aquest plat que la comoditat no està renyida amb la qualitat. És un clar exemple de com un producte senzill pot convertir-se en un imprescindible per a aquells que valoren el sabor, la practicitat i el bon preu. Aprofita aquesta oferta i emporta't a casa aquest clàssic de la cuina espanyola llest per gaudir.

Preus i ofertes actualitzats el dia 18/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis