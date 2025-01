Ni Madrid, ni Barcelona: aquesta ciutat tindrà un nou i enorme centre comercial

Màlaga que és coneguda pel seu sol i les seves platges, aviat es convertirà en la llar d'un nou centre comercial que promet ser un dels més grans del sud d'Espanya. El projecte està donant els seus primers passos per transformar una antiga planta de maons en un complex comercial. Aquest serà un canvi important per a la ciutat, que veurà com aquest espai es converteix en un centre neuràlgic de compres i oci.

Encara que Màlaga és una ciutat amb moltes atraccions, aquest nou centre comercial atraurà milers de visitants de tota la regió. Amb un disseny modern i una ubicació estratègica, no només serà un punt de trobada per als locals, sinó també per a turistes que busquin gaudir d'una experiència única de compres.

El projecte en números i el futur centre comercial

El centre s'aixecarà en els antics terrenys de la planta de maons Salyt, a la barriada Granja Suárez. Amb una superfície total de 52.391 metres quadrats, l'espai es distribuirà en quatre parcel·les edificables. Una d'elles, amb 21.772 metres quadrats, es destinarà a espais comercials, mentre que una altra d'11.240 metres quadrats albergarà locals de restauració i comerç.

La resta de les parcel·les, de 3.383 i 814 metres quadrats, seran per a l'Ajuntament, per a ús d'equipaments públics. A més, s'afegiran 7.334 metres quadrats de zones verdes, un detall que l'empresa considera clau per millorar l'entorn natural i oferir un espai més agradable per als visitants.

La inversió per a aquest centre comercial ascendeix a 35-40 milions d'euros, i oferirà unes 900 places d'aparcament, de les quals el 40% estaran reservades per a la zona comercial privada. Segons l'empresa, la iniciativa busca ser un model de desenvolupament urbà responsable, tanmateix, encara està per veure com es duran a terme les mesures específiques.

El disseny del nou centre comercial

La companyia Edifissa Parque Comercial Salyt, encarregada de la promoció, va presentar aquest projecte el 2021, i el 2023 va rebre el permís per a la demolició de l'antiga fàbrica. Ara, amb l'aprovació del Pla de Reforma Interior, els plans avancen ràpidament. L'empresa destaca que el centre està dissenyat per integrar-se en l'entorn, amb una planificació de les zones verdes i la inclusió d'espècies autòctones a l'àrea.

Segons la promotora, pretenen oferir una experiència de compra única i còmoda, mentre contribueix a la millora de l'entorn urbà i natural. Els detalls específics sobre les pràctiques ecològiques, segons l'empresa, continuen sent un aspecte que s'ha de confirmar a mesura que el projecte avanci.