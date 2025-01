He trobat a Carrefour el producte que buscava amb urgència a preu de mercat

Carrefour posa a disposició dels seus clients un cotxet de nadó que combina disseny, funcionalitat i seguretat al millor preu. Aquest model multifuncional destaca per la seva practicitat i versatilitat, sent ideal per acompanyar els més petits des del seu naixement fins als 7 anys. Ara, amb una rebaixa considerable, es converteix en una opció perfecta per a aquells que busquen qualitat sense gastar de més.

Disseny versàtil i fàcil d'usar

El cotxet de nadó de Carrefour està dissenyat per adaptar-se a les necessitats canviants dels pares i el nadó. La seva funció convertible permet transformar el cabàs en cadira en només dos passos, cosa que estalvia espai i elimina la necessitat d'emmagatzemar peces addicionals. Aquest detall el fa especialment útil per a llars amb poc espai o per a aquells que busquen comoditat.

El disseny inclou una capota amb visera extensible, barra frontal i reposapeus regulable, oferint comoditat tant per al nen com per als pares. El seu xassís d'alumini és lleuger i durador, mentre que la nansa suau assegura un maneig confortable en tot moment. A més, el sistema de plegat ràpid facilita el seu emmagatzematge en qualsevol lloc.

Una altra característica destacable és la seva capacitat per suportar fins a 22 quilos, cosa que permet usar-lo des del naixement fins aproximadament als 7 anys. Això garanteix que el cotxet sigui una inversió a llarg termini, acompanyant les famílies durant anys.

Disponible en diversos colors, com gris, rosa, negre, verd i beix, aquest cotxet combina estil i funcionalitat per satisfer tots els gustos. Carrefour ofereix així una solució pràctica i estèticament atractiva.

Seguretat i comoditat garantides

El cotxet de nadó de Carrefour compleix amb els més alts estàndards de seguretat, assegurant la protecció i comoditat del nen en tot moment. La cadira d'auto adherida a la normativa I-SIZE garanteix un ajust perfecte i segur durant els desplaçaments en cotxe. Això el converteix en un sistema de viatge complet per a les famílies modernes.

A més, totes les peces del cotxet són rentables a la rentadora, cosa que facilita el seu manteniment i garanteix una higiene òptima. Aquest detall és especialment útil per als pares que busquen solucions pràctiques per al dia a dia.

El disseny ergonòmic del cotxet també té en compte el confort del nen, assegurant que pugui descansar o seure còmodament durant passejos llargs. Per la seva banda, els pares gaudiran d'un maneig fàcil gràcies a les seves rodes robustes i el seu disseny compacte.

Per només 254,15 euros, aquest cotxet de nadó de Carrefour combina característiques d'alta gamma amb un preu accessible. Comparat amb altres models al mercat, és una opció difícil de superar en termes de qualitat, funcionalitat i cost.

Una inversió intel·ligent

El cotxet de nadó més complet de Carrefour és la solució perfecta per a pares que busquen comoditat, seguretat i estil. El seu disseny multifuncional, facilitat d'ús i capacitat d'adaptar-se a totes les etapes del creixement del nen el converteixen en un aliat imprescindible.

Disponible tant en botigues físiques com en línia, aquesta oferta té totes les paperetes per esgotar-se ràpidament. Si estàs buscant un cotxet de qualitat que ho tingui tot, aquest model de Carrefour és una elecció segura.

Preus i ofertes actualitzats el dia 07/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis