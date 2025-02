Gir de 180º amb Primark: La novetat amb la que vol tombar El Corte Inglés

Primark està fent un gir radical perquè, amb l'avanç de competidors com El Corte Inglés, Pepco o Zeeman, la firma irlandesa de moda 'low-cost' necessita adaptar-se. La companyia ha decidit diversificar la seva oferta i apostar per un nou concepte de botiga. I això podria canviar el panorama del sector de la moda i la llar.

La gran novetat és Primark Home, una nova cadena de botigues que separa la seva secció de llar dels seus establiments de roba. Aquest moviment li permetrà competir amb marques consolidades com Zara Home o H&M Home. La idea de Primark és oferir una varietat molt més àmplia d'articles per a la llar, més enllà del que podem trobar en les seves botigues de moda en l'actualitat.

Primark Home, el nou repte de la companyia

La primera botiga de Primark Home obrirà les portes durant el març de 2025 a Belfast, Irlanda del Nord. Aquest primer establiment tindrà 820 metres quadrats de superfície, cosa que permetrà a la marca oferir una gamma més extensa de productes per a la llar, segons informen Los Replicantes.

Fintan Costello, director de Primark per a Irlanda del Nord i Irlanda, ha expressat la seva satisfacció per aquest pas. Segons ell, la línia de productes per a la llar tindrà una bona acollida entre els clients a Belfast.

Aquest moviment no es limita a ampliar la seva secció de llar a les botigues existents. Primark Home es planteja com una experiència diferent, enfocada a oferir productes d'estil de vida de manera especialitzada. Aquest nou concepte no només diversifica l'oferta de Primark, sinó que també li permetrà seguir ampliant altres seccions dels seus establiments.

Recentment, ha renovat la seva presència a Madrid amb noves botigues en llocs estratègics com Parquesur (Leganés) i La Vaguada. A més, a la Comunitat de Madrid, ha ampliat la seva xarxa comercial amb noves obertures a Alcalá de Henares i Rivas-Vaciamadrid.

A diferència de competidors com Lefties, que ha apostat pel comerç en línia gràcies a la seva vinculació amb Inditex, Primark segueix fidel al seu model de negoci en botigues físiques. Encara que ha incorporat opcions com la consulta d'estoc en línia, la compra segueix sent exclusivament als seus establiments. Amb aquesta estratègia, Primark busca oferir als seus clients una experiència de compra directa i enfortir la seva presència al mercat físic.

La llar, un sector clau per a les marques de moda

El sector de la llar s'ha convertit en un focus d'atenció per a moltes marques de moda. Zara i H&M també han decidit fer un pas en aquesta direcció, separant les seves línies de llar de les seves botigues de roba. Zara ha renovat els seus establiments, creant espais dedicats a Zara Home, mentre que H&M ha seguit una estratègia similar amb H&M Home.

Aquestes marques busquen oferir als consumidors una experiència de compra més completa, connectant amb ells a través d'un estil de vida aspiracional. Aquest moviment els permet no només vendre roba, sinó també crear un vincle amb els clients mitjançant productes per a la llar.

Primark, amb Primark Home, segueix aquesta tendència, però manté el seu enfocament físic, apostant per grans espais comercials. Amb aquest concepte, la firma busca competir de manera més directa amb marques com Zara Home i H&M Home, mentre segueix ampliant la seva presència al mercat físic. A mesura que les grans marques reforcen la seva oferta, Primark busca convertir-se en un nou referent dins del sector.