Ni Bonpreu, ni Ametller Origen: aquest és el súper que creix com l'escuma a Barcelona

El panorama comercial a la província de Barcelona està vivint un canvi important en aquests últims mesos. I és que noves propostes en el sector dels supermercats estan començant a destacar pel seu ràpid creixement. Alguns establiments han trobat una fórmula que els permet captar l'atenció dels clients, malgrat la competència.

Per exemple, el creixement de BonÀrea no passa desapercebut, especialment en localitats on altres opcions no són tan accessibles. Amb una estratègia ben definida, han començat a expandir-se ràpidament per diverses zones de la província.

BonÀrea creix a Barcelona

Una de les cadenes que està protagonitzant aquest creixement és BonÀrea, que recentment va inaugurar el seu primer supermercat a Arenys de Munt, al Maresme. Amb 130 m², la botiga compta amb més de 1.400 productes, molts d'ells de proximitat, i un equip de sis treballadors.

La ubicació al centre de la localitat permet que els veïns puguin accedir fàcilment, gràcies a la seva proximitat amb un aparcament gratuït. L'horari d'obertura és de dilluns a dissabte, de 9:00 a 21:00 hores, i els diumenges i festius de 9:00 a 14:00 hores.

Aquest nou establiment arriba en un moment clau per a la població, que comptava amb una demanda insatisfeta d'aquest tipus de comerços. Segons FoodRetail, Merche Orellana, responsable d'Expansió i Obres de Botigues de BonÀrea, assenyala que aquest local satisfà les necessitats d'una població de gairebé 10.000 habitants. L'horari d'obertura també és un factor important, amb atenció cada dia de la setmana.

Un model accessible

BonÀrea ha aconseguit diferenciar-se amb el seu model de negoci, que es basa a oferir productes frescos a preus molt competitius. La cadena prescindeix dels intermediaris, cosa que els permet reduir els costos i oferir preus més baixos. A més, molts dels productes que venen són de quilòmetre zero, cosa que fomenta l'economia local.

L'expansió de BonÀrea no es limita a Arenys de Munt. La cadena també va obrir l'estiu passat un supermercat a la Gran Via de les Corts Catalanes, a Barcelona, sumant així un altre punt de venda en una zona molt transitada. Aquest establiment està dissenyat per satisfer les necessitats dels barris propers, com La Bordeta i La Font de la Guatlla.

A més dels de Barcelona, BonÀrea va obrir fa unes setmanes el seu primer supermercat a Bujaraloz, un municipi de Saragossa. Amb una superfície de 207 metres quadrats, aquest establiment es converteix en el segon de la cadena a la comarca dels Monegres. A més de la seva oferta, l'obertura coincideix amb el 15è aniversari de la fàbrica de pinsos de BonÀrea a la zona.

Amb l'obertura d'aquests nous establiments, la cadena catalana continua ampliant la seva presència a Espanya. La proposta sembla estar funcionant bé, ja que continua captant clients i creixent de manera sostinguda.